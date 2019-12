von Tatjana Schüssele

Tolle Vorführungen gab es bei der Nikolausfeier des Schonacher Turnvereins. Eröffnet wurde die Feier von sieben Mädchen aus den Klassen eins bis drei, die das voll besetzte, festlich dekorierte Haus des Gastes in Schonach weihnachtlich einstimmten.

Der zweite Programmpunkt wurde von der Eltern-Kind-Gruppe präsentiert, die zu Musik und verkleidet mit Nikolausmützen, Kleidern und sogar Fastnachtskostümen über Bänke balancierten, über Matten krochen und von Kästen sprangen.

Die Kleinsten haben ihren großen Auftritt mit Mama oder Papa beim Eltern-Kind-Turnen. | Bild: Tatjana Schüssele

Gefolgt wurde diese Darbietung vom „Einhorntanz“ der Ballett-Minis, die auch nach technischen Problemen genauso professionell waren wie die Großen und mit ihrer Performance Spaß und Freude am Tanzen verbreiteten.

Faszinierende Vorführungen

Freude kam auch bei den Jungen aus der Vorschule auf, die mit „Boogie Wonderland“ zeigten, was sie drauf haben. Von Turnen am Barren über Rollen auf Kästen bis hin zum Handstand und einem Spagat war alles dabei. Auch die Mädels der Vorschule faszinierten die Zuschauer mit ihrer Choreografie zum Fliegerlied. In zwei Gruppen tanzten und turnten sie und kreierten so ein schönes Bühnenbild.

Die Nummer „Cheerleader vs. Basketballer“ kommt beim Publikum ebenfalls gut an. | Bild: Tatjana Schüssele

Zu einem Remix des Titelsongs von „Pipi Langstrumpf“ tanzten die Mädels der Mini-Leistungsriege. Auch sie zeigten mit Rollen, Radwende von Kästen herunter und auch einem Spagat, dass sich langes Training auszahlt. „Gerätetransport“ ist der Titel des Auftritts der Leistungsriege der Jungs. Dabei bauten sie Turngeräte auf und im Akkord auch wieder ab – alles sehr diszipliniert und überraschend für die Zuschauer.

Die Ballett-Kids zeigten mit ihrem „Puppentanz“, wie wichtig Spannung im Ballett ist. Trotzdem merkte man den fünf Mädchen in ihren Tutus an, dass sie Spaß daran haben.

Turnen und Tanz verbunden

Dann präsentierten sich die Mädchen aus den Klassen eins bis drei, die zuvor auch den Abend eröffnet hatten. Sie gaben eine Performance zu dem Soundtrack „How far I‘ ll go“ des Kinofilms „Vaiana“ zum Besten. Hierbei vereinten sie Tanz und Turnen wieder sehr geschickt. Tanzschritte, unterstützt von roten und gelben Bändern, sowie ein kunstvolles Bühnenbild unterstrichen die Darbietung.

Let‘s rock: Mit schnellen Rock‘n‘Roll Beats und geübter Choreographie begeistern die Mädchen der Klassen vier und fünf das Publikum. | Bild: Tatjana Schüssele

Die Mädchen der Klassen vier und fünf begeisterten mit ihrem Auftritt „Let‘s Rock“, bei dem sie erst in Bademänteln und mit einem Handtuch auf dem Kopf auf der Bühne standen, die sich nach einem schnellen Kostümwechsel in einheitliche Rockabilly-Kleider und Haarbänder verwandelten. Mit einem schnellen Rock‘n‘ Roll-Sound zogen sie das Publikum mit.

Zauberhafte Performance

„5th Position“ war der Titel der Darbietung des Balletts der Jugendlichen, in dem vier Mädchen eine zauberhafte Performance ablegten, bei der man nur staunen konnte.

Leistungsriege bringt das Publikum zum Schmunzeln

Lustig wurde es wieder bei der Leistungsriege der Jungen, die mit ihrem Programmpunkt „Inder“ und passenden Kostümen das Publikum zum Schmunzeln brachten. Trotzdem legten sie einen atemberaubenden Auftritt dar, in dem sie etwa auf Trampolinen sprangen und Saltos vorführten. „Cheerleader vs. Basketballer“ der Mädchen aus den Klassen sechs bis acht erzählte die bekannte Geschichte zweier Gruppen, die erst gegeneinander und dann miteinander tanzen.

Pantomime in geübter Choreographie

Der letzte Programmpunkt war die Pantomime der Leistungsriege der Mädchen, die mit Gymnastikbällen und einer geübten Choreografie den Kleinen zeigten, was sie vielleicht auch bald alles können.

Nikolaus sorgt für einiges Aufsehen

Nach diesem Punkt kam der Nikolaus, was alle Kinder im Saal in Aufruhr versetzte. Mit dem Lied „Bald ist Nikolausabend da“ und dem Gedicht eines kleines Mädchens wurde er begrüßt. Danach ließ er zwei Jungen und zwei Mädchen eine Turnübung vorführen, um zu sehen, was sie dieses Jahr gelernt hatten, bevor er auch den kleinsten Turnern die Hand schüttelte.

Ehrungen für Einzel- und Mannschaftswettkämpfe

Bevor das Programm offiziell abgeschlossen war, wurden noch Einzel- und Mannschaftswettkämpfe geehrt.