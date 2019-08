Die diesjährige Bergfahrt des Schwarzwaldvereins Schonach führte in den Bregenzer Wald. Bei schönem Wetter konnten die Teilnehmer dort tolle Wanderungen erleben. Bereits am frühen Morgen startete der voll besetzte Bus Richtung Bodensee zum erste Reiseziel nach Friedrichshafen zu einem gemeinsamen Frühstückbüfett. Von dort ging es weiter nach Bregenz, Dornbirn und Mellau, wo man Quartier bezog.

Einstimmung mit einem Glas Sekt

Mit einem Glas Sekt empfing der Wirt die Gruppe aus dem Schwarzwald und stimmte auf die fröhlichen Tage ein. Am Nachmittag fuhr man mit der Mellaubahn zur Rossstelle, wo verschiedene Wanderung unternommen werden konnten. Die Wanderungen und das Programm hatten Ingrid und Gabriel Fleig ausgesucht.

Begrüßung mit Alphorn

Am zweiten Tag empfing die Schonacher der Wanderführer Pius mit einem Alphorn, bevor man mit der Bezaubahn auf die Bergstation fuhr. Viel Wissenswertes übers Wandern und Kräuter der Alpen erfuhren die Ausflügler vom Pius auf der Wanderung. Selbst Wissenswertes über die Atemtechnik beim Wandern wurde erklärt. Bei herrlichem Sonnenschein war es ein Genuss, das Panorama der Alpen zu sehen.

Abends spielen eigens die Musiker auf

Auf der Niederen Alpe konnten die Wanderer die Käserei besichtigen, die den Käse noch traditionell herstellt. Er hat den besten Käse, so die einhellige Meinung. Eine Gruppe lief den Rückweg zur Mittelstation der Bezaubahn über den Rundweg „Sonderdach“ hinab, wo obligatorisch der Einkehr in der Wildmoos Alpe ein Jour fixe ist. Am Abend kam eigens ein Musiker, der so richtig für Stimmung sorgte. Manch einer tanzte dazu.

Herrliche Aussichten

Am dritten Tag ging es den Schwarzenberg-Pass hoch zur Jäger-Alpe. Von dort aus ging die Wanderung über einen herrlichen Panoramaweg nach Wart. Mit dem Sessellift Steffisalp-Express fuhr man zur Bergstation Steffis-Alpe. Dort teilte sich die Gruppe.

Viele Alpenpflanzen blühten noch

Die eine Gruppe wanderte zur Punschhütte, und die andere zur Hochalp-Hütte. Der Rückweg folgte am Hochalpsee vorbei. Dort blühten noch viele Alpenpflanzen, wie der gelbe Enzian, Alpenrosen, Arnika und verschiedene Heilkräuter. Am Abend überraschte der Wirt mit einem Büfett, das all die Erwartungen übertraf.

Bummeln auf der Seepromenade

Am Morgen des Samstag hieß es nach den schönen Tagen wieder Koffer packen und die Heimreise antreten. Auf dem Bodensee unternahmen alle noch eine Schifffahrt von Lindau nach Meersburg. Die Seepromenade lud zum Bummeln ein und manches Geschenk wurde gekauft. Den Abschluss fand im Café „Zollhaus“ statt. Vorsitzender Herbert Fehrenbach bedankte sich mit einem Präsent bei Ingrid und Gabriel Fleig für die hervorragende Organisation.

Wunderschöner Ausflug

Der Dank galt auch Edgar Maier mit seiner Frau Friedel für die Mitgestaltung des Programms, sowie dem Busfahrer Sascha Spöcker. Am Ende waren alle der gleichen Meinung, es war ein wunderschöner Ausflug, der allen noch lange in Erinnerung bleiben wird.