Simon Hummel aus Schonach und sein Teamkollege Hannes Mattenklott vom Team Grün in Elzach gewannen die baden-württembergischen Meisterschaften der Landschaftsgärtner auf der Bundesgartenschau (BUGA) in Heilbronn. Rund 300 Auszubildende und Ausbilder verfolgten am Eröffnungstag der Bundesgartenschau den Landschaftsgärtner-Cup Baden-Württemberg 2019.

Beim Nachwuchswettbewerb der Landschaftsgärtner gingen die sechs besten Teams aus Baden-Württemberg an den Start, um unter sich den Landesmeister auszumachen. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Ministerpräsident Winfried Kretschmann kamen bei ihrem Eröffnungsrundgang auf der BUGA bei diesen Meisterschaften vorbei. Simon Hummel und sein Teamkollege Hannes Mattenklott sind die stolzen Sieger. Im kommenden September dürfen die beiden jungen Landschaftsgärtner nun beim Bundeswettbewerb für Baden-Württemberg auf der BUGA Heilbronn an den Start gehen.

Gute berufliche Zukunft

Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch und Erwin Halter, Vorstand im Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Baden Württemberg, überreichten die Siegerurkunden und die Preise. Sie hoben das hohe Ausbildungsniveau im Garten- und Landschaftsbau hervor und waren sich einig, dass die jungen Fachkräfte des Bereichs optimistisch in ihre berufliche Zukunft schauen können.

Simon Hummel (links) und Hannes Mattenklott präsentieren stolz ihren fertiggestellten Wettbewerbsgarten. | Bild: Bundesgartenschau

Der Wettbewerb forderte den angehenden Landschaftsgärtnern eine Menge ab, denn es galt in sieben Stunden auf einer drei mal drei Meter großen Fläche einen kleinen Garten mit einer Mauer, einer Belagsfläche aus Natursteinmosaikpflaster, einem Plattenbelag und einer Bepflanzung nach eigener Idee aus einem vorgegebenen Pflanzensortiment zu bauen.

„Simon Hummel und Hannes Mattenklott haben diese Aufgabe souverän gemeistert“, so die Jury.