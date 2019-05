von Hans-Jürgen Kommert

Für einen geselligen Informationstag sorgten die Mitglieder des Schützenvereins Schonach. Zunächst traf man sich beim Schützenhaus im Paradies, um eine Runde um den Ort zu laufen. „Nicht so schwierig wie im vergangenen Jahr, eher moderat“, verriet Oberschützenmeister Peter Börsig im Gespräch mit dieser Zeitung.

Kleine Wanderung zum Auftakt

Dreimal wurde eingekehrt. Bei der letzten Einkehr war man nur noch einen Katzensprung vom Schützenhaus Paradies entfernt, als die Gruppe von rund 50 „Mitläufern“ beim Hummelhof Halt machte. Von dort an waren Manuela und Günter Hummel mit Kindern ebenfalls dabei. Als die Wanderer am Schützenhaus eintrafen, gab es zunächst Würste und Steaks vom Grill, bevor man einige spezielle Spiele absolvierte – bei bestem Frühlingswetter natürlich im Freien.

Dosenwerfen und Gummistiefel-Zielwurf

Bei den Spielen ging es immer um zwei Dinge: Zielen und Treffen. Da gab es mit Klettbällen Zielwerfen, Gummistiefel-Zielwurf, auch das beliebte Dosenwerfen war dabei. Danach luden die Schützen zum Adlerschießen ein. Jugendtrainer Christian Hug wollte nach Jahren mal wieder auf den Holzadler schießen, den er selbst ausgesägt und auf ein spezielles Gestell montiert hatte.

Der Vogel soll Gewicht verlieren

„Dabei geht es nicht so sehr um genaues Zielen“, erklärte er, „sondern darum, den hölzernen, stark stilisiert dargestellten Vogel mit je drei Schuss um so viel Gewicht wie möglich zu bringen.“ Dass dabei die ersten Schützen im Nachteil sind, war den meisten Teilnehmern durchaus bewusst – und wenn es unglücklich lief, war der Holzvogel nach dem dritten Schuss sogar einige Zehntel Gramm schwerer, denn wer in Höhe der Halterung traf, hatte das Pech, dass die Kugel steckenblieb. Mit zunehmender Dauer wurden dann aber die Abschussgewichte immer höher, da der Vogel an etlichen Stellen doch arg leiden musste.