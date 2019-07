von Hans-Jürgen Kommert

Wieder einmal im Mittelpunkt steht das Schindelhaus im Weißenbach in Schönwald. In den nächsten Wochen wird es immer wieder Schulklassen geben, die hier einige Tage verbringen und dabei der Natur so nahe kommen, wie sie es vielleicht noch nie waren.

Vor allem städtisch geprägte Schulen nehmen gerne das Angebot des Forstes an, beim Schindelhaus an der Skirollerstrecke mit ihren Lehrern zu campieren und ein unvergessliches Walderlebnis zu haben. Seit Jahren gehört auch die Dom-Clemente-Schule Schonach zu den regelmäßigen Gästen. Nun waren es die Sechstklässler mit ihrer Lehrerin Anja Schuler und Karsten Liersch, die den Wald um das Schindelhaus „unsicher machten“. Als Unterstützung war auch FSJler Kai Börsig dabei.

Försterin Marisa Schwenninger (links) strahlt: Die Kugelbahn funktioniert im Wald. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Betreut wurden die Camper von der jungen Försterin Marisa Schwenninger und Johannes von Stemm. Dazu kam, da es sich um ein Projekt der Sekundarstufe der Naturparkschule handelte, auch Ingrid Schyle. Es gelte immer, den Kindern neben dem Spaß am Leben in und mit der Natur so ganz nebenbei auch Wissen und Können zu vermitteln.

„Leben in und mit der Natur ist nicht immer einfach“, stellten sie auf Nachfrage fest. Dennoch mache es auch mal Spaß, grenzwertige Erfahrungen zu sammeln – und selbst Lehrer könnten in der Natur noch etwas lernen.

Schwüle bringt Kinder an ihre Grenzen

Die Schüler waren in Gruppen am Montag von der Schule aus losgewandert, um am Schindelhaus die Zelte aufzubauen und die Küche einzurichten. „Inzwischen haben wir wahnsinniges Wetterglück, aber die Wanderung am Montag hat einige an ihre Grenzen gebracht, weil es noch sehr warm und schwül war“, erzählt Anja Schuler.

Nachdem das Camp hergerichtet war, ging es in den Wald – Holz fürs Lagerfeuer sammeln. Danach wurde gegrillt und es gab leckere Salate. Nebenbei machten die Schüler kooperative Übungen, die unter anderem das Zusammengehörigkeitsgefühl stärken.

Keine Spur von Langeweile

Langeweile schon am Tag zwei? Keineswegs, die Schüler schlugen sich mit dem Schwarzwälder Fünfkampf herum, bei dem sie fünf Natur-Disziplinen absolvierten.

Die erste Disziplin, das Schießen mit dem Lasergewehr, fand unter Aufsicht des pensionierten Försters Siegfried Kaltenbach am Biathlon-Schießstand statt. Der erklärte den Schülern das Schießen. Bei der zweiten Disziplin ging es ums Schätzen: Die Höhe und Dicke von zwei Bäumen galt es zu schätzen und nebenbei möglichst genau ein 500 Gramm schweres Stück Holz aus einem Baum herauszusägen.

Basketball mit Fichtenzapfen

Gefragt war auch Geschicklichkeit: Mit einem Becher auf dem Kopf mussten die Schüler über einen Balkenparcours balancieren und danach hieß es Punkte sammeln beim Fichtenzapfenbasketball.

Um Geschwindigkeit ging es bei Spiel vier: Vorher festgelegte Gegenstände mussten in der Natur gefunden und hergebracht werden. Und das letzte Spiel befasste sich mit der Wahrnehmung und dem Tastsinn, denn die Kinder mussten blind Gegenstände erfühlen und erraten.

Sinn von Schutzgebieten

Der Nachmittag gehörte den Schutzgebieten und deren Sinn und Zweck. Ingrid Schyle hatte hier erlebnispädagogische Elemente eingebaut. Sie war auch für die Nachtwanderung zuständig, die den Schülern den letzten Kick für eine ruhige Nacht verpasste.

Unter fachlicher Anleitung von Lehrer Karsten Liersch (Mitte) entsteht eine Sitzbank. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Am Mittwoch war wieder Marisa Schwenninger gefragt, die den Schülern den Arbeitsplatz Wald näherbrachte. Dabei war auch Praxis angesagt. So fand unter anderem auch die schon obligatorische Baumfäll-Aktion statt, bei der die Schüler um Liersch und Schwenninger ausgewählte Bäume fällten, schälten und zusägten – es sollte am Ende eine Bank für den Schulgarten entstehen.

Gemeinsam mit der Försterin baute eine zweite Gruppe eine Natur-Kugelbahn, die dritte Gruppe um Kai Börsig versuchte sich in Biathlon mit Pfeil und Bogen, und gemeinsam mit Schyle war die vierte Gruppe für Kräuter zuständig, später gab es zum Abendessen einige Versucherle.

Tiere des Waldes

„Am Donnerstag wandern wir zum Reinertonishof, unterwegs lernen wir etwas über die Tiere des Waldes“, so die Campleiter. Bei Familie Duffner gab es Wissenswertes über Landwirtschaft und Landschaftspflege.

Am Freitag wurde aufgeräumt und das Camp gereinigt, bevor die Schüler abgeholt wurden. Die Jugendlichen wären allerdings noch gerne länger dageblieben, wie sie versicherten.