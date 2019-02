von Maria Kienzler

Mit mehr als 600 abenteuerlich gekleideten Narren war das Haus des Gastes bis auf den letzten Platz gefüllt, als unter den närrischen Klängen der Kurkapelle die Geißenmeckerer mit ihren Geißenmägden einzogen. Im Schlepptau hatten die Hästräger den gesamten Narrenrat mit Oberzunftmeister Jonny Kienzler. Nach dem feierlichen Eröffnungsgesang des Nachtwächters Matze Dold begrüßte der Ozumei alle, die Rang und Namen hatten, einschließlich der befreundeten Zünfte, bevor dann der Befehl zum Ausmarsch der Hästräger ertönte.

Kurkapelle stimmt flott ein

Die Kurkapelle unter der Leitung von Markus Kammerer umrahmte den gesamten Abend mit fröhlichen Melodien. Wenn die jungen Musiker mal Pause machen wollten, trat Alleinunterhalter Hans-Paul mit dem Künstlernamen „Giege“ in Aktion und stimmte lustige Lieder an oder rief zum Schunkeln auf.

Jörg Frey sitzt im Publikum und strahlt sein Ebenbild auf der Bühne an, während seine Gattin Sigrid das dramatische Spiel verfolgt. | Bild: Maria Kienzler

Das Programm dauerte vier Stunden und endete erst kurz vor Mitternacht. Aber es war so unterhaltsam, dass die Gäste die Zeit vergaßen und immer wieder lachten und klatschten. Sämtliche Rollen wurden von Mitgliedern des Narrenrates dargestellt. Wie ein roter Faden zog sich die Wahlwerbung für den derzeitigen Bürgermeister durch das Programm.

Jörg Frey, die Hausfrau

In lustigen Episoden wurde die Zeit bis zur Bürgermeisterwahl im Haushalt von Sigrid und Jörg Frey am Laubenberg nachgespielt. Martin Schmidt verkörperte Ehefrau Siggi und Uwe Kammerer spielte den schwäbischen Bürgermeister, der noch eine vierte Amtszeit anhängen will. „Ich brauche einen Plan B, wenn ich nicht mehr gewählt werde, denn dann bin ich ja arbeitslos“, vertraut der Schultes auf der Bühne seiner Frau an. Die erkennt sofort ihre Chance, die lästige Hausarbeit loszuwerden und versucht, ihren Gatten zur perfekten Hausfrau auszubilden. Doch dies ist schwerer als gedacht, denn der Rathauschef weiß nicht einmal, wozu ein Staubsauger nötig ist, geschweige denn, wie er bedient wird. Aber immerhin trägt er als Zeichen seiner neuen Würde beim Haushaltskurs die hübsche Tracht der Zimmermädchen in den Sternehotels der Alpen.

Die künftige Hausfrau Jörg Frey (Uwe Kammerer), die mit Sigrid Frey (Martin Schmidt) den automatischen Wahlomat präsentiert. | Bild: Maria Kienzler

Doch da der künftige Hausmann fast nichts kapiert, wird die Wahlwerbung intensiviert. Das Ehepaar kauft sogar einen Wahlomat, bei dem automatisch fast jede Frage mit dem Schild „Jörg Frey“ beantwortet wird. Bei diesem Spiel werden die Lachmuskeln der Gäste über die Maßen strapaziert, vor allem, weil alle im Publikum mit Handzeichen oder Worten frei bekennen müssen, ob sie im Mai freiwillig den Frey wählen. Zur Abwechslung sucht der Noch-Schultes eine neue Stelle, falls es doch nicht klappt mit der vierten Amtszeit. Doch als er Sargträger werden soll, lehnt er ab mit der Begründung, dass er dem Sturle-Otto doch nicht den Job wegnehmen könne.

Das russische Baby Eugen Norit (von links) schlägt seinem arabischen Kollegen Luca Fehrenbach gleich nach der Geburt vor, ein russisches Volkslied zu singen. | Bild: Kienzler

Weitere Szenen folgen am Schluss, als Jörg Frey es schließlich bis zum König „von de Schone“ schafft. Herzige Gardemädchen mit grünen Haaren und bunten Röckchen umringen ihn. Doch bei genauerem Hinsehen handelt es sich bei den hübschen Tänzerinnen mit den Krönchen auf dem Kopf um die Narrenratsmitglieder. Perfekt geschminkt wurden die Männer von Sandra Kaiser, den Tanz studierte Eva Spinner mit ihnen ein.

Zwischendurch tritt auch noch zwei Mal eine Rockband auf, die die Stimmung aufheizt. Der Indianerhäuptling Manuel Hipp aus dem wilden Westen schart weitere Indianer um sich und alle freuen sich über den Giraffentanz der jungen Narrenräte.

Der farbenfrohe Auftakt mit den Hästrägern und den Narrenräten sorgt gleich zu Beginn für ausgelassene Stimmung. | Bild: Maria Kienzler

Aber der Babyboom in der gemeindeeigenen Säuglingsstation schlägt dem Fass den Boden aus. Der Oberzunftmeister persönlich spielt die Hebamme und muss sechs süße Baby betreuen, die in einer einzigen Woche in Schonach zur Welt kommen. Unter ihnen ist sogar ein süßer Afrikaner und ein kleiner Araber. Kaum entfernt sich die Hebamme, wachen die Kleinen auf und unterhalten sich miteinander. „Unglaublich, unglaublich“, heißt es im Publikum über diese originelle Idee, und der Beifall will nicht mehr enden.

Am Narrenbrunnen in Schonach wachen in der Nacht die vier Figuren auf, sie unterhalten sich und trinken einen Schnaps miteinander. Dann tritt auch noch die Traditionsfigur Hulda Laugenweckle auf die Bühne, aber darüber werden wir wohl noch an gesonderter Stelle berichten müssen.