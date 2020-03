von Susanne Kammerer

Der Ortsverband Schonach der Bündnis 90/Die Grünen kam am Mittwochabend zur regelmäßigen Sitzung im Café „Berghüsli“ zusammen. Transparenz hatte sich das Vorstandsteam von Anfang an auf die Fahnen geschrieben. So informierten Gerhard Kienzler und Kathrin Kimmig von der Offenen Grünen Liste (OLG) zunächst über die aktuellen Themen des Gemeinderats.

Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Große Punkte seien in diesem Jahr Klimaschutz und Nachhaltigkeit. „Hier wollen wir unseren Stempel aufdrücken“, sagte Gerhard Kienzler. Bedeutend für die Gemeinde sei auch die geplante Seniorenwohngruppe in der Villa Burger.

Konzept fehlt noch für Seniorenbetreuung

Grundsätzlich wurde die künftige Seniorenbetreuung von allen Anwesenden gelobt und befürwortet, wenngleich auch hier ein Stück Transparenz fehle. „Was die finanzielle Unterstützung seitens der Gemeinde anbelangt, wissen wir noch nichts Genaues, wir warten auf die Vorlage eines Konzepts“, berichteten Gerhard Kienzler und Kathrin Kimmig.

Vorbild Eichstetten

Dabei kam die Frage auf, ob nicht auch kommunale Gebäude für Seniorenwohnanlagen in Frage kämen. Vorbild sei der „Schwanenhof“ im Ortskern von Eichstetten. Die Kaiserstuhlgemeinde hatte bereits 1998 eine Bürgergemeinschaft gegründet, um die Aufgaben des Generationenvertrags selbst in die Hand zu nehmen.

Virus stoppt Exkursion

Eine in diesem Frühjahr geplante Exkursion nach Eichstetten musste wegen der Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich des Coronavirus kurzfristig abgesagt werden, soll aber baldmöglichst nachgeholt werden. Schonach habe Potenzial, ähnliches auf die Beine zu stellen, waren sich die Anwesenden einig.

Genauerer Blick auf Gemeinde-Zahlen

Hinsichtlich der abgesagten Weltcup-Veranstaltung um den Schwarzwaldpokal wollen die Mitglieder der OLG genauer in das Zahlenwerk der Gemeinde schauen. „Von Seiten der Bürger gibt es immer wieder spitze Bemerkungen“, schilderten die Fraktionsmitglieder ihre Erfahrungen. Hier müsse man ebenfalls transparenter sein und die Bürger informieren. „Keiner weiß so richtig, wie viel in den Wintersport investiert wird“, formulierte Gerhard Kienzler den Unmut.

Schonach Jetzt gibt es die Grünen auch in Schonach – Almud Brünner und Gerhard Kienzler leiten die Ortsgruppe Das könnte Sie auch interessieren

Um über die Themen und die Arbeit der Grünen-Ortsgruppe Schonach zu informieren, ist analog zur Wahlveranstaltung der OLG im vergangenen Frühjahr auch in diesem Jahr wieder ein kleines Sommerfest beim Höflebauer geplant.