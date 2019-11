von Claudius Eberl

Nachdem in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats der Haushalt 2020 eingebracht wurde, beriet der Gemeinderat am Dienstag über die Posten. Und zu diskutieren gab es einiges. Die Gemeindeverwaltung wird nun die Änderungen in den Haushaltsplan aufnehmen. In der Sitzung am Dienstag, 10. Dezember, soll abschließend darüber diskutiert werden.

Finanzausgleich:

Die Konjunktur habe sich offensichtlich eingetrübt, stellte Bürgermeister Jörg Frey fest. Das habe man auch in der Gemeinde feststellen müssen. Im vierten Quartal musste man 400 000 Euro Gewerbesteuer zurückerstatten, auch Kurzarbeit wurde bereits angemeldet. Die Rückzahlung tue sehr weh, so Frey. Bewusst habe man daher auch den Ansatz für 2020 auf 1,7 Millionen Euro zurückgestuft. Nicht nur das schmälert die Einnahmen für 2020. Für den Finanzausgleich werde 2020 das Jahr 2018 herangezogen, und das war ein immens starkes Jahr. Zusätzlich zu den Mindereinnahmen müsse die Gemeinde daher nun auch noch mehr Abgaben bezahlen. „Unser erster Entwurf ist nicht ausgeglichen, wir müssen reduzieren“, mahnte er. Wasserwerk: Der Eigenbetrieb Wasserwerk sieht ganz hoffnungsvoll aus. 2019 wird man wohl einen kleinen Gewinn einfahren, der 2020 auf 92 700 Euro anwachsen soll. Mit den Gewinnen sollen dann die immensen Verlustvorträge abgebaut werden. Allerdings mahnte Kämmerer Steffen Dold: Man könne nie einschätzen, welche Probleme bezüglich der Wasserleitungen auftreten. „Wenn wir hier ähnlich wenige Schwierigkeiten haben wie 2019 dürfte der Plan zu schaffen sein.“ Gerhard Kienzler (OGL) merkte an, dass es interessant sei, zu sehen, wie die Netze insgesamt aussehen. „Wo sind noch alte Rohre, wo schon neue?“ Insgesamt stellte er fest, dass man der Netzerneuerung doch arg hinterherhinke. Bürgermeister Frey wollte das so nicht ganz hinnehmen. Denn wo man aktuell Straßen erneuere, werde auch das Wassernetz erneuert. Das gehe natürlich nicht von heute auf morgen, sondern benötige Zeit. Kienzler wollte zudem wissen, was man den 2019 für Aufwendungen für das Fremdwasser aus Furtwangen bezahlt habe. Der Betrag, so entgegnete der Kämmerer, sei sehr gering gewesen. „Wir mussten kein Wasser beziehen, Kosten fielen nur für die regelmäßigen Spülungen an.“ Die Investitionen sollen 2020 insgesamt 258 000 Euro betragen. 110 000 Euro sollen in die Wasserleitung im Obertal investiert werden, allerdings nur, wenn die Zuschüsse für das Breitband kommen und man beides gemeinsam erledigen kann. 123 000 Euro werden für die Leitungen in der Triberger Straße geplant, 25 000 Euro gehen an die Gemeinde Schönwald als Kostenanteil für die Wasserleitung aus Furtwangen. Die Kosten sollen durch 80 000 Zuschüsse und 178 000 Euro Kredite finanziert werden.

