von Rita Bolkart

Bürgermeister Jörg Frey fehlten bei der Blutspendeehrung in der jüngsten Gemeinderatssitzung die Worte, um der enormen Spendetätigkeit des ehemaligen Hauptamtsleiters Robert Duffner gerecht zu werden. Robert Duffner wurde von Georg Wiengarn, Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Triberg-Schonach, für 175 Blutspenden ausgezeichnet. „Das ist eine großartige Leistung“, würdigte Bürgermeister Frey.

Bereits zu Beginn seiner Ausbildung im Schonacher Rathaus, erzählte Robert Duffner, bestand der sanfte Zwang für die Rathaus-Mitarbeiter, zur Blutspende zu gehen. Und Robert Duffner zeigte sich zuversichtlich, dass er in den nächsten Jahren die 200-Marke noch knackt.

Keine Alternative zum Blut

In seiner Laudatio für die Mehrfachspender lobte der Bürgermeister: „Sie sind alle Lebensretter“. Es gebe keine künstliche Alternative zu Blut, und nach wie vor sei der Bedarf sehr hoch. Am Beispiel eines herzkranken Stuttgarters, der in der DRK-Broschüre gezeigt wurde, erläuterte Jörg Frey den Blutbedarf eines Patienten. Über 30 Blutkonserven wurden für den jungen Mann bei seinen Operationen benötigt. „So einem Menschen haben sie geholfen“, bestätigte er die Blutspender in ihrer Bereitschaft.

Bürgermeister Frey und Georg Wiengarn forderten die Blutspender auf, weiterhin an den Aktionen teilzunehmen und am besten Freunde und Bekannte dazu mitzubringen. Nur 3,8 Prozent der Baden-Württemberger gingen zur Blutspende, hatte sich Jörg Frey informiert, da gelte es, auf die Notwendigkeit der Spendeaktionen hinzuweisen. „Es gibt immer eine Unterdeckung“, ergänzte Georg Wiengarn und dankte den Schonacher Blutspendern für ihre zuverlässige Bereitschaft und tatkräftige Unterstützung.

Gemeinsam mit Bürgermeister Frey nahm Georg Wiengarn die Ehrung vor. Zehn Mal spendeten Gesche Dieterle, Michelle Ettl, Dieter Hager, Stefani Hettich, Cornelia Hug, Nicole Kienzler, Kim Kienzler, Thomas Schilli, Natascha Schmidt, Nicole Schneider und Nadja Schwer einen Teil ihres Bluts.

Christian Dold und Jürgen Schuler gingen 25 Mal und Dieter Dold 50 Mal zur Blutspendeaktion. Petra Schilli, Helmut Dold und Fridolin Müller wurden für 75-maliges Spenden geehrt, und Roland Dold konnte von Georg Wiengarn für die 100. Spende ausgezeichnet werden. Als Anerkennung lud Frey alle Spender im Namen der Gemeinde zu einem Essen ein.