von Rita Bolkart

Das Ökumenische Bildungswerk Schonach hat für das erste Halbjahr 2020 ein sehr interessantes Programm zusammengestellt. Damit wollen Marlies Schneider, Christa Kölsch und Andreas Kaiser Lust auf Neues, Anderes und Interessantes machen.

Bunte Frauenskulpturen, die gute Laune verbreiten und die weiblichen Formen feiern, das sind die Nanas frei nach Niki de St. Phalle. Der Kurs zeigt das Bemalen ganz besonderer Varianten des Schwarzwaldmädels. | Bild: privat

Unter dem Titel „Nana trifft Schwarzwaldmädel“ können die Kursteilnehmer in einen kreativen Tausch verfallen, wenn sie mit Referentin Daniela Häbig aus den bunten, dicken Frauen-skulpturen einzigartige Mischungen bauen und bemalen wollen. Der Kurs findet am 7. und 8. März in der Dom-Clemente-Schule statt (wir berichteten).

Nach Freiburg und ins Elsaß

In einer Führung durch den Freiburger Stadtteil Stühlinger wird die 900 Jahre alte Zähringerstadt von einer anderen Seite betrachtet. Ein Höhepunkt im Bildungsprogramm ist der Besuch des Eisenbahnmuseums im elsässischen Mulhouse am 4. Juli. Dort wird die Entwicklung der Eisenbahngeschichte ab 1844 lebendig, außerdem bleibt genügend Zeit für einen Stadtbummel.

Die Senioren des Altenwerks genossen schon so manchen Ausflug, wie hier im Bild mit Bürgermeister Jörg Frey (links) in das Kirschenmuseum am Kaiserstuhl. | Bild: Gemeinde

Augenentspannung für PC-Nutzer

Am 29. April gibt es mit Augenoptikerin Jutta Schwarz einen Abend mit Augenentspannung für PC-Nutzer und Heilpraktikerin Simone Kottirsch zeigt am 22. Juli, wie man strahlend schön dank ätherischer Öle sein kann.

Ätherische Öle und ihre Wirkung erklärt ein Vortrag. | Bild: Pixabay

Im Angebot sind auch wieder die bewährten Kurse wie das Gedächtnistraining mit Michaela Imhof, das am 24. März startet und der Bibelkreis mit Maria Kienzler, der am Donnerstag, 27. Februar, im Pfarrzentrum, unterer Eingang, beginnt. Der Mutter-Kind-Treff findet immer mittwochs ab 9.30 Uhr im Pfarrzentrum statt.

Gutscheine zum Verschenken

Als schönen Service bietet das Bildungswerk Geschenkgutscheine für die Veranstaltungen an. Diese können bei Marlies Schneider erworben werden. Für die Kurse und Ausflüge sind verbindliche Anmeldungen nötig, die einzelnen Daten sind in der Broschüre des Ökumenischen Bildungswerks zusammengefasst. Es liegt in den Kirchen in Schonach, im Rathaus und in weiteren Institutionen aus. Außerdem weist das Organisationsteam im SÜDKURIER darauf hin.

