Erfolgreich gestartet ist das Projekt Dorfurlaub in Schonach und Schönwald. Es geht nun in die nächste Runde.

Nachdem sich bei den Auftaktveranstaltungen in Schonach rund 80 Interessierte für die Entwicklung eines Dorfurlaubsangebots ausgesprochen haben, beginnt nun die nächste Phase.

Derzeit finden bei interessierten Gastgebern Besichtigungen beziehungsweise Beratungen statt, um zu überprüfen, ob diese für das Projekt geeignet sind, beziehungsweise welche Voraussetzungen geschaffen werden müssen, um am Projekt mitzuwirken. Prädestiniert sind hier insbesondere Unterkünfte mit regionalem Bezug beispielsweise durch Verwendung von heimischen Hölzern beim Bau und regionaltypischer Ausstattung.

Neben Gastgebern sollen auch regionale Produzenten, interessierte Gastronomen und Anbieter von Kultur- und Naturerlebnissen Teil dieses Projekts werden. Nur durch Vielfältigkeit könne das Projekt entstehen und sich weiterentwickeln. Im Übrigen handle es sich um ein offenes Projekt, in welches jederzeit Interessierte einsteigen können.

Angebote werden ausgearbeitet

Bei einem ersten runden Tisch sollen nun Angebote ausgearbeitet werden. Dieser findet am Donnerstag, 25. Juli, ab 19 Uhr im Tagungsraum 1 der Uhrmacher-Ketterer-Halle in Schönwald statt. Eingeladen hierzu sind alle regionalen Produzenten, interessierte Gastronomen sowie Anbieter von Kultur- und Naturerlebnissen. Auch heimisches Handwerk ist willkommen. Die für das Projekt geeigneten Gastgeber kommen nach der Beratungs- und Besichtigungsphase zu einem späteren Zeitpunkt zum „runden Tisch“ hinzu.

Spezielles Thema für jedes Dorf

Die teilnehmenden Dörfer sollen sich innerhalb des Projekts Schwarzwald Dorfurlaub jeweils einem bestimmten Thema zuordnen. Dieses Thema gilt es zu definieren und die Angebote in Schönwald und Schonach darauf auszurichten. Hier wurden bereits spannende Ideen entwickelt. So könnte das Thema in Schönwald „Geburtsort der Kuckucksuhr“ heißen, in Schonach „Das Kuckucksuhrendorf“.

Für interessierte Vermieter, welche eine weiterreichende Umgestaltung oder einen Neubau planen, werden ab sofort auch Gestaltungsberatungen durch Architekten angeboten.

Die Förderzusage aus dem für Tourismus zuständigen Ministerium der Justiz und für Europa in Stuttgart ist gegeben. Somit können sich interessierte Vermieter eine zweistündige Fachberatung für nur 100 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer sichern. Anmeldung dafür sind beim örtlichen Ansprechpartner erforderlich.

Eigener Internetauftritt

In den insgesamt 21 teilnehmenden Orten wurden bisher von der Schwarzwald Tourismus GmbH und der von ihr beauftragten Beratungsagentur Futour mehr als 1000 Interessenten informiert.

Sobald genügend Angebotsbausteine in mindestens fünf der teilnehmenden Gemeinden buchungsfertig zusammengestellt sind, wird die Schwarzwald-Tourismus GmbH über einen eigens gestalteten Internetauftritt den Dorfurlaub Schwarzwald bewerben und für die Anbieter vermarkten.