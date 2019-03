von Christel Börsig-Kienzler

Seit Freitag ist die Stelle des hauptamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde Schonach mit rund 4000 Einwohnern im Staatsanzeiger ausgeschrieben. Infolge des Ablaufs der Amtszeit des bisherigen Amtsinhabers zum 1. Juli ist die Stelle neu zu besetzen. Die Amtszeit beträgt acht Jahre.

Gleich am Samstag reichte Frey seine Bewerbung ein. Der 52-jährige Diplom-Verwaltungswirt will es nochmals wissen und alles dafür tun. Mit „großer Motivation“ will er seine vierte Amtsperiode angehen, „wenn es die Wähler wünschen“.

Schonacher sind motiviert

Seiner Ansicht nach stehen in den nächsten Jahren viele Themen wie Betreutes Wohnen/Pflege, künftige Wohnbaugebiete, der weitere Breitbandausbau und interessante Projekte an, die ihn sehr reizen. Ein weiterer Grund für seine erneute Kandidatur sei, dass die Schonacher sehr motiviert und begeisterungsfähig seien, sich engagiert im Dorf einbringen und man gemeinsam etwas bewegen könne. „Die Schonacher sind in dieser Beziehung ein besonderes Volk“, stellt Frey anerkennend fest und betont, dass seine Familie und er sich in Schonach heimisch und sehr wohl fühlen.

Bislang ist Frey der einzige Bewerber um den Posten des Schonacher Rathauschefs. Weitere Bewerbungen können noch bis Montag, 29. April, 18 Uhr, bei der Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses, Hauptamtsleiterin Jennifer Hopf, im Rathaus schriftlich eingereicht werden.