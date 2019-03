von Christel Börsig-Kienzler

Am Wochenende ist es wieder soweit: Die weltbesten Athleten in der Nordischen Kombination kämpfen am Samstag um den begehrten Schwarzwaldpokal und am Sonntag bestreiten sie das Saisonfinale in Schonach. Bereits zum vierten Mal in Folge trifft sich die Elite der Nordischen Kombinierer zu den mit Spannung erwarteten letzten Wettkämpfen des Winters im Skidorf.

Am Samstag, 16. März, steht die 53. Auflage des traditionsreichen Schwarzwaldpokals an und am Sonntag, 17. März, das große Finale mit zwei Durchgängen beim Skispringen auf der Langenwaldschanze und dem abschließenden 15 Kilometer Langlauf im Skistadion Wittenbach. 15 Nationen am Start: 15 Nationen haben fürs Finale gemeldet: Österreich, Kanada, Tschechien, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Südkorea, Norwegen, Polen, Russland, Slowenien, Schweiz und USA. Die Gemeinde und der Skiclub Schonach freuen sich sehr über das Vertrauen des Internationalen Skiverbands (FIS) und des Deutschen Skiverbands (DSV), diese hochkarätige Sportveranstaltung erneut durchführen zu dürfen.

Ob der Schnee nach den jüngsten Wetterkapriolen auch tatsächlich ausreicht? „Wir sind zuversichtlich, was die Durchführung der Wettbewerbe anbelangt. Wir haben genügend Schnee, auch auf Halde“, betonte Frey am Freitagnachmittag. Er räumt jedoch ein: „Das Wochenende müssen wir noch überstehen. Es ist viel Regen und Sturm angesagt. Dafür soll es danach nochmals schneien und kälter werden, was uns recht wäre, denn etwas kosmetischen Schnee von oben können wir gut gebrauchen.“ Das unterstrich auch Skiklubvorsitzender und Organisationschef Gunter Schuster. „Es sieht viel schöner aus, wenn alles weiß ist und sich nicht nur eine Schneespur durch die Landschaft schlängelt.“ Und wie es scheint, haben die Schonacher den Wettergott auf ihrer Seite. Er ließ es in der Nacht zum Montag und auch tagsüber nochmals schneien, so dass die Optik schon mal stimmt. Wie die Geschäftsführerin des Organisationskomitees Heidi Spitz mitteilte, sind Schanze und Strecke gerichtet. Ab dem Wochenende folgten der restliche Aufbau und die Feinarbeiten. Liveübertragung im Fernsehen: Die Wettbewerbe werden wieder live, diesmal im Zweiten Deutschen Fernsehen (ZDF), übertragen. Die Verlegung der vielen Kilometer Kabel startete am Montag. Auch das Stadion-TV unter der Regie von Moritz Huber ist seit langem mit den Vorbereitungen beschäftigt. „Die Zuschauer dürfen sich auf zahlreiche Hintergrundinformationen über Sportler, die Wettkampfstätten und vieles mehr freuen“, kündigt Spitz an. Auch das Moderatorenduo Stefan Maier und Aline Focken haben sich ein tolles Programm überlegt und beispielsweise das Sportlerpaar Sandra Ringwald (Langläuferin) und Fabian Rießle (Kombinierer) interviewt.

Das Skistadion Wittenbach wird vorbereitet. | Bild: Christel Börsig-Kienzler

Was die Wintersportfans noch interessieren wird: Wie immer wird an den Weltcuptagen auch abends im Haus des Gastes in Schonach einiges geboten. Dafür zeichnen Wolfgang Förtsch und Lukas Bechtold verantwortlich. Der Eintritt ist wie immer frei. Gleich nach den Wettkämpfen mit Siegerpräsentation am Samstag und Siegerehrung sowie Ehrungen FIS-Weltcup im Skistadion geht es ab 17 Uhr mit dem „Warm up“ in der Durbach-Lounge im Foyer im Haus des Gastes weiter. Die Schwarzwaldpokal-Siegerehrung startet um 19 Uhr im Saal. Dort spielt ab 18 Uhr Uhr die Kurkapelle und die sechs Erstplatzierten werden ausgezeichnet. Im Anschluss sorgt erstmals die Band „Cherry Bomb“ aus Tirol für Partystimmung. Am Sonntagabend steigt ab 19 Uhr die große Weltcup-Final-Party im Haus des Gastes. Zu dieser werden Athleten, Trainer und Betreuer der Weltelite in der Nordischen Kombination erwartet. Nach der Präsentation der Gesamt-Weltcup-Sieger Einzel und Team sowie der Vergabe der Nordic Combined Awards, werden noch erfolgreiche Athleten aus dem aktiven Sportlerleben verabschiedet, bevor Party pur mit DJ Marco MZEE angesagt ist. Überraschungen und Filme: Durch das Programm mit Überraschungen und Filmen führen am Sonntag Silke Tegethof von der FIS und Schonachs Team-Olympiasieger 1988, Hans-Peter Pohl. Am Samstagabend moderiert Stefan Lubowitzki. Er wird auch das sportliche Geschehen an Schanze und Loipe vor Ort kommentieren.