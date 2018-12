von Hans-Jürgen Kommert

Es sei ein arbeitsintensives Jahr gewesen, so Frey, der die Gemeinde insgesamt auf einem guten Weg sieht. Wichtige Zukunftsprojekte habe man angestoßen und einige konkrete Maßnahmen umgesetzt und dabei auch die Infrastruktur verbessert. Dabei habe man stets das Thema Bildung im Blick gehabt und die Betreuung verbessert. Verlässliche Partner seien immer wieder die Vereine, die mit hoher Motivation zu Werke gingen.

Als mehrjähriges Projekt sehe er den Umbau des Kurparks mit sehr positiven Auswirkungen auf alle Bevölkerungsschichten. So sei er nun ebenso Treffpunkt für Jung und Alt wie auch für Gäste und Einheimische. Dabei sorge auch eine einladende Gastronomie für eine sehr gute Besucherresonanz. „Das Projekt kommt in der Bevölkerung gut an und stellt eine deutliche Wohnwertsteigerung für Gäste wie Einheimische dar“, so Frey. Die Kommune sei als Investor vorausgegangen, er hoffe nun, dass touristische Betriebe im privaten Bereich profitierten und mit Investitionen nachziehen.

Im Außenbereich habe man mit dem schnellen Internet ein Pilotprojekt angestoßen und damit eine Vorreiterrolle übernommen. Erfreulich sei die leicht wachsende Bevölkerung mit aktuell 54 Geburten, was aber auch zu wachsenden Nachfragen nach Wohnraum führe und sich in der Auslastung von Schule und Kindergarten widerspiegle. „Das bedeutet aber auch zusätzliche Kinderbetreuungsangebote, die teils auch auf Ganztagsbetreuung ausgelegt sein müssen“, verdeutlichte Frey.

Zugleich müsse man an die Ausweisung neuer Baugebiete für junge Familien denken und attraktiven Wohnraum bieten, dabei dürfe auch die weitere Breitbandversorgung nicht außer Acht gelassen werden.

Frey dankte dem Gemeinderat für seine weitsichtigen Entscheidungen, die in engagierten, durchaus kontroversen Diskussionen entstanden seien. Dabei habe es stets ein faires Miteinander gegeben, bei dem das Gemeinwohl vor Einzelinteressen stand. Die Verwaltung habe professionelle Vorarbeit geleistet und mit hoher Motivation offen und fair agiert.

Im Ausblick sprach Frey einen „Superwahlsonntag“ für Schonach an, da am 26. Mai 2019 hier nicht nur Europa- und die Kommunalwahlen (Kreistag und Gemeinderat) stattfänden, sondern auch die Bürgermeisterwahl anstehe. Er rufe dazu auf, sowohl das aktive als auch das passive Wahlrecht in Anspruch zu nehmen. So müsse der Bürger eine große Auswahl an guten Kandidaten haben, und der Gemeinderat müsse optimal mit den besten Kandidaten besetzt werden.