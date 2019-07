von Claudius Eberl

In der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause hatte das Schonacher Gremium Besuch von Lena Gerlich, die seit dem 1. Juli die Geschäftsführerin des Ferienlands ist. Sie stellte dem Gremium die Tourismus-Zahlen des vergangenen Jahres vor. Diese waren für Schonach nicht unbedingt erfreulich. Die Ankünfte fielen um 2,7 Prozent von 20 788 auf 20 222, die Übernachtungen um 3,8 Prozent von 109 446 auf 105 238. Das sei hauptsächlich dem Rückgang von Übernachtungsangeboten geschuldet, so die Geschäftsführerin. Waren es 2016 inklusive Zweitwohnungen noch 1826 Betten in Schonach, ging die Zahl im Jahr 2017 auf 1691 und 2018 schließlich auf 1573 zurück, was alleine im vergangenen Jahr einem Rückgang von sieben Prozent entspricht.

Aufenthaltsdauer steigt

Immerhin aber stieg die durchschnittliche Aufenthaltsdauer ganz leicht von 4,87 auf 4,89 Tage, was einer Steigerung von 0,39 Prozent entspricht. Insgesamt bezeichnete Gerlich die Zahlen angesichts des Bettenschwundes als akzeptabel, allerdings müsse man sich in Zukunft darum bemühen, die Bettenzahl mindestens zu halten, im Idealfall sogar wieder zu steigern.

Als nicht sehr erfreulich bezeichnete Bürgermeister Frey die Zahlen. „Der Schwarzwald insgesamt hat Zuwächse, wir haben Verluste“, so Frey. Auch er gab als Grund die Schließung von Beherbergungsbetrieben an, bei weiterem Rückgang bedeute das auch Verluste für den örtlichen Einzelhandel und die Gastronomie.

Nachholbedarf in Sachen Qualität

Frey sah allerdings auch einen großen Nachholbedarf in Sachen Qualität. „Insgesamt können wir aber bei beiden Gründen nicht viel tun, das muss von privater Seite kommen“, erklärte er.

Gerhard Kienzler fragte an, ob die Zahlen auch genutzt werden etwa für weitere Zukunftsplanungen und ob die Gemeinde schon mal Gästebefragungen durchgeführt habe. Das sei sicher ein guter Hinweis, versicherte Lena Gerlich zum Thema Zukunftsplanung. „Die Ergebnisse haben wir den Ferienlandmitgliedern mitgeteilt, aber was die daraus machen, darauf haben wir leider keinen Einfluss.“

Bürgermeister Frey ergänzte, dass man schon öfters Gästebefragungen durchgeführt habe, lediglich im vergangenen Jahr sei diese wegen den Beitrittsverhandlungen zur Hochschwarzwald-Tourismus-Gesellschaft ausgefallen.

Wie weit die Beitrittsverhandlungen des Ferienlandes zur Hochschwarzwald-Tourismus-GmbH (HTG) sind, war ein weiteres Thema. „Seitens des Ferienlandes haben alle Mitgliedergemeinden einem Beitritt zugestimmt – nun ist die HTG dran“, stellte Bürgermeister Jörg Frey fest. Dort bat man um Geduld, da kürzlich erst deren Vorsitzender Stefan Wirbser verstorben war. Die Personalien seien nun aber geklärt und bis September will man eine Entscheidung seitens der Hochschwarzwälder bekannt geben.

Frey wegen Beitritt optimistisch

„Ich gehe davon aus, dass man dort einem Beitritt ebenfalls zustimmt“, zeigte sich Frey optimistisch. Wichtig sei eine Entscheidung auch hinsichtlich der geplanten Gästekarte des Schwarzwald-Baar-Kreises.

Wenn das Ferienland der HTG beitritt, wird man sich wohl eher an deren Gästekarte orientieren, mutmaßte Frey. Wobei sich am Ende der Beherbergungsbetrieb entscheidet, was er seinen Gästen jeweils anbieten will.