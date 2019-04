von Claudius Eberl

Die Freien Wähler Schonach haben am Samstag unter dem Motto „Zeit für den Wechsel“ eine kostenlose Reifenwechsel-Aktion angeboten. In der Autowerkstatt von Helmut Kienzler, aktuell noch Gemeinderatsmitglied für die Freien Wähler, wurde das Angebot auch gerne angenommen.

Kandidaten mühen sich ab

Zahlreiche „Wechselwillige“ waren gekommen, um die Sommerreifen aufziehen zu lassen.

Während sich die Kandidaten der Freien Wähler für die anstehenden Gemeinderatswahlen am Sonntag, 26. Mai, an mehreren Hebebühnen und unter fachkundiger Anleitung von Helmut Kienzler abmühten, versorgte man die Autofahrer im Verkaufsraum der Werkstatt mit selbst gebackenen Kuchen, Kaffee, belegten Brötchen und Getränken.

Die Aussicht genießen

Als besonderen Höhepunkt hatte Günter Herr seine Feuerwehr-Drehleiter im Hof der Werkstatt aufgestellt. Die bot für Mutige ungewohnte Ausblicke vom Untertal Richtung Triberg hinunter und nach Schonach hoch. Und das alles kostenlos, man bat lediglich um eine kleine Spende. Das so gesammelte Geld soll der Kinderferienbetreuung in Schonach zugute kommen.

Am Freitag, 3. Mai, werden sich die Kandidaten der Freien Wähler nochmals öffentlich zeigen und zwar bei der Kandidatenvorstellung in Birgitt’s Bistro. Beginn ist um 18 Uhr.

