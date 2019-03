von sk

Ein bislang unbekannter Täter stieg am Mittwoch, zwischen 12.15 und 15.30 Uhr in ein Appartement in der Feldbergstraße in Schonach ein. Bereits am Dienstag ist es in der Feldbergstraße zu einem ähnlichen Wohnungseinbruch durch einen unbekannten Täter gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand drückte der Täter mit seinem Körpergewicht gegen die Eingangstür des Appartements und erlangte dadurch Zutritt in die Wohnung. Dort entwendete der Einbrecher nur einen Bargeldbetrag von rund zehn Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Rottweil, Telefon 0741/4770, entgegen.