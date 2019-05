von Claudius Eberl

Die Konrad-Adenauer-Straße in Schonach wird saniert. Der Gemeinderat stimmte jetzt einstimmig für die Vergaben der Arbeiten. Herbert Rombach (CDU) wollte wissen, wann das Vorhaben begonnen werden soll. Ende Juni, Anfang Juli, so Bürgermeister Jörg Frey, sollen die Bagger anrücken. „Wir werden die Anwohner aber auf jeden Fall vor Beginn der Arbeiten informieren“, versicherte Frey.

Umfangreiche Arbeiten

Die Sanierung umfasst unter anderem den Austausch der Kanäle und Wasserleitungen im östlich des Ölbergwegs gelegenen Teil der Straße sowie die Erneuerung der Asphaltdecke der gesamten Straße mit Regulierung der Schachtdeckel und Einbauteile.

Drei Angebote im Vergleich

Die Angebote von drei Firmen lagen dem Gemeinderat in der jüngsten Sitzung vor. Demnach würde die Firma Hermann aus Furtwangen die Arbeiten mit 369 481 Euro inklusive Mehrwertsteuer am günstigsten ausführen. Zum Angebotspreis der Firma Hermann kämen noch Leitungskosten der Firma Aquavilla in Höhe von rund 22 0 00 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer für den hinteren Abschnitt und rund 30 000 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer für den Austausch von defekten Hausanschluss- und Streckenschiebern im vorderen Abschnitt dazu. Der Anteil des Angebots der Firma Hermann für die Verlegung für die Breitbandversorgung wird durch den Zweckverband beauftragt.

Positive Überraschung

Die gesamten Baukosten belaufen sich somit einschließlich den rund 25 000 Euro Planungskosten inklusive Mehrwertsteuer auf rund 456 000 Euro, was unter der im Haushalt veranschlagten Summe von 496 000 Euro liegt.