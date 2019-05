von Susanne Kammerer

Ein besonderer Moment war die Verabschiedung von Sandra Ringwald bei der Schonacher Sportnacht. Die Langläuferin beendete nach der Wintersportsaison 2018/2019 ihre Karriere. „Du warst über Jahre hinweg unsere Vorzeigeathletin und Vorbild für unsere jungen Sportler“, sagte Bürgermeister Jörg Frey.

Über 180 Weltcuprennen

Zwei Mal nahm die 28-Jährige an Juniorenweltmeisterschaften teil, dreimal an U-23-Weltmeisterschaften, viermal an Weltmeisterschaften und im vergangenen Jahr sogar an den Olympischen Spielen. Bei über 180 Weltcuprennen ging Sandra Ringwald an den Start und erreichte in der letzten Saison den zweiten Platz in Cogne, wurde Dritte im Teamsprint in Planica und Vierte mit der WM-Staffel in Seefeld.

Verein und Ort würdig vertreten

„Du hast das Skiteam Schonach-Rohrhardsberg und die Gemeinde Schonach in aller Welt würdig vertreten“, konstatierte Frey in seiner Laudation.

Auch ihr Trainer hört auf

„Wir sind stolz, so eine Sportlerin in unseren Reihen zu haben“, sagte Siegfried Burger, Vorsitzender des Skiverein Rohrhardsberg. Sandra Ringwald sei nicht nur die erfolgreichste Langläuferin innerhalb des Skiteams, sondern auf der ganzen Bezirksebene gewesen. Sandra Ringwald dankte für die jahrelange Unterstützung und den Rückhalt durch das Skiteam und die Burger Group. Ferner dankte sie ihren Trainern, die sie von klein auf begleitet hatten, allen voran Toni Ringwald. Dieser beendet nun nach 27 Jahren seine Trainiertätigkeit und wurde vom Arbeitskreis Sport als Trainer des Jahres gekürt.