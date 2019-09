von Siegfried Kouba

Der Schonacher Bildhauer Klaus Ringwald wäre heuer 80 Jahre alt geworden. Die Erinnerung an ihn wird durch seine Stiftung und das Museum aufrechterhalten, das er selbst architektonisch konzipierte. Der Künstler schuf eine ansprechende Schaffensbandbreite. Das Echo darauf bewegte sich zwischen barscher Ablehnung und euphorischer Bewunderung. Die Stiftungs-Verantwortlichen haben einen neuen Weg eingeschlagen, der zahlreiche Besucher anlockt.

Werk und Leben vorgestellt

Prominenter Gast war in der jüngsten Zeit Landrat Sven Hinterseh, der zusammen mit Bürgermeister Jörg Frey die Ausstellung besuchte. Sie wurden durch Oswald Blank von der Stiftung geführt und konnten viel über Ringwalds Leben, seine Eigenarten und sein künstlerisches Wirken erfahren. Der Bildhauer habe von Arbeiten für Kirchen und dank öffentlicher Aufträge leben können, auch wenn manche Gelder nicht flossen. Personen, die porträtiert wurden, mussten Sitzungen durchhalten, die eher „Stehungen“ waren. Was heraus kam, war erstaunlich. So kommentiert auch Schultes Frey: „Phänomenal, wie er die Leute erkannte.“

Immer wieder führen Mitglieder der Ringwald-Stiftung durch das Museum des Künstlers. Hier erläutert Oswald Blank (links) Ausstellungsobjekte dem Landrat Sven Hinterseh (Mitte) und Bürgermeister Jörg Frey. | Bild: Siegfried Kouba

Charakteristische Bronzeköpfe

Bronzeköpfe entstanden wie die seiner Mutter, des berühmten Kammersängers Kurt Böhme oder dem weniger bekannten Maler Alfred Feudel, nach dem der Weg benannt ist, in dem sich das Museum befindet. Landrat Hinterseh waren selbstredend der Villinger Münsterbrunnen und die Münsterportale bekannt, die ausschlaggebend für den Christus-Auftrag aus Canterbury waren. Monumental wirkt das 2,4 Meter hohe Modell in der Ausstellung. Ringwald würzte seine Werke oft mit Ironie, abzulesen beim Bad-Säckinger-Zyklus an auf Podeste erhobenen Personen oder gestürzten Politgrößen. Seine Verbindung zu Kirche und Politik zeigt sich immer wieder in den Ausstellungsobjekten von Kardinal Joseph Höffner bis zum Staatsrechtler Carlo Schmidt. Ringwald lag daran, „das Wesen“ der Personen zu zeigen.

Frey lobt Pflanzen-Dekoration

Begeistert von der pflanzlichen Dekoration im Museum war Bürgermeister Frey. Er lobte Silvia Hettich, die für eine attraktive Gestaltung sorgte. Symbolisch galt ein Arrangement, das mit knorrigen Ästen den unbequemen Künstler darstellte, rote Blüten, die heiße, flüssige Bronze versinnbildlichte und grüne Blätter, die lebendige Kunst verkörperten.

Seine Arbeitsweise ist deutlich in seiner Werkstatt und in einem Videostreifen zu erkennen. Letzteren hatte Oswald Blank auch Schülern der Dom-Clemente-Schule vorgeführt. Die Klassen 6, 7 und 10 lernten bei Führungen mit Klaus Schuler und Oswald Blank das geistige Erbe Ringwalds kennen und waren erstaunt, dass man eine derartige Kapazität im Ort hatte.

Wanderung mit Museumsbesuch

Bei einem kleinen Spaziergang über vier Kilometer mit Natur- und Gästeführerin Ingrid Schyle durch Schonach kommen die Teilnehmer in Berührung mit den Werken von Professor Klaus Ringwald. Anschließend geht es ins Ringwald-Museum, wo die Kunstausstellung mit Gipsplastiken des Künstlers bei einer Führung gezeigt wird. Anschaulich kann der Werdegang einer Plastik verfolgt werden. Spannende Filme runden die Ausstellung ab.

Eine Anmeldung für diese Tour ist bei der Schonacher Tourist-Info unter Telefon 07722/96 48 10 oder per Email an info@schonach.de bis Montag, 7. Oktober, 12 Uhr möglich. Treffpunkt ist bei der Tourist-Info Schonach, Hauptstraße 6. Die Wanderung ist kostenlos, der Eintritt in das Ringwaldmuseum ist auf Spendenbasis. Interessierte können das Museum auch direkt besuchen.