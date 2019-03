von Christel Börsig-Kienzler und Susanne Kammerer

Die Organisatoren und Helfer um SC-Vorsitzenden Gunter Schuster, Bürgermeister Jörg Frey und OK-Geschäftsführerin Heidi Spitz können aufatmen: Der Schwarzwaldpokal und das Weltcupfinale in Schonach sind geschafft, der Großteil der Aufräumarbeiten erledigt.

"Mit allen Wettern gewaschen"

„Diese Weltcups waren mit allen Wettern gewaschen – für mich ein noch nie dagewesenes Novum. Wir hatten an einem Tag alles, bis auf Nebel: Sonne, Wolken, Gewitter, Regen, Wind, Hagel und Schnee“, zählt Bürgermeister Jörg Frey auf: „Trotzdem sind wir dankbar über den Verlauf. Wir haben zwei würdige Weltcupsieger, den Österreicher Bernhard Gruber (Schwarzwaldpokal) und den Norweger Jarl Magnus Riieber (Finale) – zudem herrschte eine tolle Atmosphäre an den Wettkampfstätten.“

Bürgermeister Jörg Frey (Zweiter von rechts) mit Minister Guido Wolf (Zweiter von links) und den Landtagsabgeordneten Karl Rombach (links) und Stefan Teufel. | Bild: Christel Börsig-Kienzler

Gigantische Leistung der Helfer

Frey schwärmt: „Es war gigantisch, was die rund 500 Helfer leisteten.“ Bei der Abschlusssitzung hätten sich die Vertreter des Internationalen Skiverbands (FIS) und des Deutschen Skiverbands (DSV) mehrfach dafür bedankt, dass trotz widriger Wetterbedingungen alle Wettbewerbe, bis auf das Springen am Sonntagvormittag, durchführt werden konnten. „Es war ein würdiges Finale“, so Frey.

Einzigartige Atmosphäre in Schonach

Das fänden auch die FIS- und DSV-Delegierten. Sie seien sich einig, dass das Skidorf zwar nicht die besten Wettkampfanlagen habe, solch eine Atmosphäre aber nur Schonach bieten könne. „Das ist unser großes Plus“, betont Frey und ergänzt erfreut: „Dazu tragen Einheimische, Fans und Helfer bei“.

Freuen sich über ein tolles Weltcupwochenende (von rechts): DOSB-Präsident Alfons Hörman, Organisationschef Gunter Schuster, DSV-Vizepräsident Tobias Angerer. | Bild: Christel Börsig-Kienzler

Zuschauern liefern tolle Kulisse

Achtung habe er auch vor allen Zuschauern, die am Sonntagnachmittag trotz der Wetterkapriolen ausharrten und die weltbesten Kombinierer anfeuerten, ihnen einen tollen Zieleinlauf bescherten, so der Bürgermeister. Freys großer Dank geht an die vielen und treuen Helfer, auch benachbarter Vereine, die erneut tolle Arbeit am Weltcupfinale leisteten.

"Schonach immer eine Reise wert"

Das unterstrich einmal mehr Alfons Hörmann, der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB). Wie er an der Schanze vor laufender Fernsehkamera und im VIP-Zelt betonte, „ist Schonach immer eine Reise wert und bleibt die Wiege der Nordischen Kombination.“

Einmalige Atmosphäre

Auch Schirmherr und Tourismusminister Guido Wolf, DSV-Vizepräsident Tobias Angerer, Bahnrad-Olympiasiegerin Miriam Welte sowie die Landtagsabgeordneten Karl Rombach und Stefan Teufel schwärmten von der „tollen, familiären, schönen, einmaligen Atmosphäre“ in Schonach und zollten den Organisatoren und Helfern Respekt und Anerkennung.

Für Sicherheit umfassend gesorgt

Für die Sicherheit der vielen Zuschauer und Athleten sowie Wettkampfanlagen sorgte ein heimischer Sicherheitsdienst rund um die Uhr. Auch die Polizei, das DRK und die Schonacher Feuerwehr waren vor Ort. Letztere kümmerte sich vor allem um Absperrungen und Parkmöglichkeiten und war zusätzlich in Bereitschaft für den Ernstfall.

Genug Schneereserven

Eine Woche lang schuftete das 20-köpfige Schanzenteam um Udo Maier und schaffte es, für das Weltcupwochenende eine einwandfreie Wettkampfstätte vorzuhalten. Regen, Sturm und Schnee, widriger hätten die Bedingungen wohl nicht sein können, doch der Schanzenchef relativiert: „Wir hatten tatsächlich schon mehr Aufwand als in diesem Jahr.“ Fürs Nachbessern konnte das Team auf die Schneereserven aus Schönwald zurückgreifen.

Hatte alles im Griff: Schanzenteamchef Udo Maier. | Bild: Susanne Kammerer

Überraschung für den "Schanzengott"

Eine Überraschung hatte das Schanzenteam für seinen Chef parat, den sogenannten Schanzengott Udo Maier. Nachdem diesem einst die Schanzenteamwinterjacke abhandengekommen war, schenkte das Team Maier eine neue Arbeitskluft. Am Sonntag bekam er diese überreicht, musste aber versprechen, die neue Jacke auch zu tragen. Angesichts der zunächst milden Temperaturen eine Tortur, doch für den Kälteeinbruch am Nachmittag genau richtig.

Premierenerfolg für Bewirtungsteam

Premiere feierte beim Weltcup-Wochenende das neue Bewirtungsteam der Schanzenhütte. Christine Dold löste die langjährige Hüttenköchin Isolde Zinapold ab und bewirtete gemeinsam mit elf Frauen eine Woche lang die Helfer des Schwarzwaldpokals.

Rundum bestens versorgt

Unter der Woche galt es, etwa 15 Personen mit Speisen und Getränken zu versorgen, am Wochenende waren es dann bis zu 60 Personen täglich. Vom Frühstück über Mittagessen bis hin zum abendlichen Vesper: Schanzenteam, Treppelkommando, Weitenmesser sowie die Mitarbeiter von Polizei und Deutschem Roten Kreuz wurden hier bestens versorgt. Gekocht wurde selbstverständlich selber und auch die Kuchentheke wurde täglich neu bestückt.

"So tolle Mädels um mich herum"

Christine Dold sagte, die Aufgabe habe sie sofort gereizt. Nachdem sie die Zusage von ihren Helferinnen bekommen habe, musste sie auch dann nicht mehr überlegen. „Ich habe so tolle Mädels um mich herum, die sich mächtig ins Zeug legen“, schwärmt sie. Und auch die Atmosphäre stimmte: „Wir schauen, dass alle satt und mit einem Grinsen die Hütte verlassen“, beschreibt Christine Dold. Ihrem Anspruch wurde sie bei ihrer Premiere auch gerecht.