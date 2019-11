von Dieter Stein

Dem heimischen Konzertmanager Dolf-Peter Oebbecke ist ein erneuter Clou gelungen. Der in Schonach lebende, ehemalige Kunsterzieher am Triberger Schwarzwald-Gymnasium hat mit dem Domkapellmeister der Regensburger Domspatzen, Christian Heiß, ein Konzert in der Pfarrkirche Sankt Urban in Schonach verabredet.

Stadtpfarrer Andreas Treuer zeigte sich erfreut: „Die Domspatzen treten in Schonach zum dritten Mal auf und ich bin begeistert, dass wir in der Adventszeit unseren Bürgern ein solch hochkarätiges Ereignis präsentieren können. Das Singen ist ein guter Weg, die Seele anzusprechen und sich in der Adventszeit innerlich und spirituell auf das kommende Fest einzustimmen“, meinte der Geistliche.

Treuer dankte Oebbecke für dessen unermüdlichen Einsatz und bezog auch Pfarrsekretärin Susi Wehrle in das Lob mit ein. „Die Kirchengemeinde Schonach als Veranstalter ist für die gesamte innerörtliche Organisation verantwortlich und ohne die qualifizierte Mitarbeit von Susi Wehrle wäre dieses Konzert in dieser Form nicht möglich gewesen. Die Tücke liegt meist im Detail, denn auch Kleinigkeiten müssen durchdacht und geplant werden, doch stark ist man nur mit einer starken Frau im Hintergrund“, schwärmte Treuer von seiner langjährigen Mitarbeiterin.

Für den den dritten Auftritt der Domspatzen in der Gemeinde mit der weltgrößten Kuckucksuhr sei es zudem wieder gelungen, ausreichend Gasteltern für den Aufenthalt in Schonach zu gewinnen. „Es ist erfreulich, dass genügend Familien unserem Aufruf folgten und sich spontan bereit erklärten, für Verpflegung und Übernachtungsmöglichkeit der jungen Sänger zu sorgen. Als Dank findet nach dem Konzert für die Gasteltern, die Sponsoren und die Organisatoren im Gemeindehaus ein Empfang statt“, sagte Wehrle. „Ohne die großzügige Unterstützung von Industriebetrieben, Dienstleistern und den hiesigen Banken wäre ein solches Event aus Kostengründen zum Scheitern verurteilt“, lobte Oebbecke die Sponsoren.

Kartenvorverkauf

Von Susi Wehrle war zu erfahren, dass die Eintrittskarten für das am 14. Dezember stattfindende Weihnachtskonzert ab sofort im Schonacher Pfarrbüro und in der Tourist-Information im Haus des Gastes erhältlich sind. Die Preise betragen für Erwachsene zehn Euro, für Schüler fünf Euro. Am Veranstaltungstag ist auch die Abendkasse am Kircheneingang geöffnet. Dort beträgt der Eintrittspreis zwölf Euro.

„Wir hoffen, dass dem Konzert, das am Samstag, 14. Dezember, um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche Sankt Urban stattfindet, wieder ein Erfolg beschieden sein wird. Wer sich einen guten Platz ergattern möchte, kann sich bereits um 18.30 Uhr in der Kirche einfinden“, meinten Treuer und Oebbecke übereinstimmend.

Auf Dolf-Peter Oebbeckes Initiative hin gastiert seit einigen Jahren das Barockensemble der Wiener Symphoniker regelmäßig in der Triberger Wallfahrtskirche „Maria in der Tanne“. Aus der Liäson ging eine CD-Reihe mit Konzertaufnahmen hervor.