von sk

Sie schrieb am Freitag auf ihrer Facebookseite, es sei an der „Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen“.

Schönwald Grandioser Empfang im Loipenzentrum: Janina Hettich ist zurück aus Oslo Das könnte Sie auch interessieren

Neuer Lebensabschnitt

Die 28-Jährige betonte: „Seit ich laufen kann, war ich auf Langlaufski unterwegs, und mir geht so oft ein Schmunzeln über die Lippen, wenn ich an all die Geschichten denke, die ich durch den Sport erleben durfte. Ich habe wunderbare Menschen kennengelernt und immer Spaß gehabt. Ich habe mich gerne gequält, gelernt, mit Niederlagen umzugehen, Enttäuschungen zu verarbeiten und Erfolge zu genießen. Jetzt beginnt ein neuer Lebensabschnitt.“

Ski nordisch Diesmal bleibt der Schwarzwald ohne Medaille Das könnte Sie auch interessieren

Skiverband bedauert Rückzug

Andreas Schlütter, Sportlicher Leiter Skilanglauf beim Deutschen Skiverband (DSV), hofft, dass Ringwald „der Langlauffamilie treu bleibt“. Es wäre ein Gewinn, wenn sie ihre Leidenschaft an folgende Generationen weitergeben würde.“ Schlütter bezeichnete Ringwald als „Deutschlands beste Sprinterin. Dass sie ihre Karriere nun beenden möchte, ist sehr schade. Sie hinterlässt in jedem Fall ein Loch, sportlich wie persönlich.“