von Claudius Eberl

Zu seiner konstituierenden Sitzung kam der neue Schonacher Gemeinderat am Dienstagabend zusammen. Im Vordergrund standen die Vereidigung der Gemeinderäte sowie die Besetzung der verschiedenen Ausschüsse.

Entscheidungsgewalt für fünf Jahre

Bürgermeister Jörg Frey betonte eingangs, dass Demokratie vor allem Wahlen und Mehrheitsbeschlüsse kennzeichnen. „Sie alle entscheiden nun über die Geschicke der Gemeinde für die kommenden fünf Jahre“, so der Schultes. Er freute sich, dass die Wahlbeteiligung in Schonach im Vergleich zum Landesdurchschnitt doch beträchtlich höher gewesen war.

Umfangreiches Update für den Gemeinderat

Dass der Schonacher Gemeinderat ein neues Gesicht bekommen würde, war klar: Acht der bisherigen zwölf Gremiumsmitglieder traten nicht mehr an. So bedeutet die Wahl nun eine deutliche Verjüngung, zwei Mitglieder sind unter 30 Jahren. Und eine deutliche Stärkung des weiblichen Geschlechts brachte das Votum der Bürger ebenso mit sich: Statt bisher zwei gehören dem Rat nun vier Frauen an.

Erneut drei Fraktionen

Zwar hatte die SPD keine Liste mehr aufgestellt, aber durch die Offene Grüne Liste (OGL) bleiben drei Fraktionen im Rat.

Wichtige Themen für die kommenden Jahre

Frey hoffte auf harte, aber faire Diskussionen, auf einen respektvollen Umgang miteinander und nach Mehrheitsentscheidungen auf ein gemeinsames Tragen der Beschlüsse. Die kommenden Jahre, so Frey, würden vor allem der Netzausbau, bezahlbarer Wohnraum, Baugebiete, Pflegeplätze, Bildung und Mobilität sowie Straßen die Themen des Rates bestimmen. Nachdem Frey die Gemeinderäte über ihre Pflichten und Rechte aufgeklärt hatte und die Vereidigungsformel gesprochen war, ging es an die Benennung und die Wahlen für die verschiedenen Ämter.

Fraktionssprecher: Silke Burger bleibt Fraktionssprecherin der CDU, ihr Stellvertreter ist Herbert Rombach. Bei den Freien Wählern wird Petra Hettich künftig Fraktionssprecherin, ihr Stellvertreter Bernd Kaltenbach. Bei der OGL wird Gerhard Kienzler Fraktionssprecher sein, sein Stellvertreter ist Christian Kuner.

Im Kindergartenkuratorium ist die Gemeinde künftig mit Bernd Kaltenbach (CDU, Stellvertreter Thomas Strunskus, CDU) und Katrin Kimmig (OGL, Stellvertreter Lukas Spath, FW) vertreten. Ferienland: Beim Vertreter für das Ferienland kam es zur Abstimmung, zur Wahl standen Herbert Rombach (CDU) und Katrin Kimmig (OGL). Am Ende wurde Rombach mit acht Stimmen gewählt.