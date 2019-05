von Christel Börsig-Kienzler

Spannend wie ein Krimi verlief die Auszählung der Kommunalwahl in Schonach. Schon alleine aufgrund der Tatsache, dass von den bisherigen zwölf Ratsmitgliedern acht nicht mehr antraten, bekommt der künftige Gemeinderat ein neues Gesicht.

Bis zum Schluss blieb es spannend. Die fleißigen Wahlhelfer hatten alle Hände voll zu tun, bis das vorläufige, amtliche Endergebnis vorlag.

Viele Briefwähler

Der Grund: Die hohe Zahl an Briefwählern (662), bei der Wahl vor fünf Jahren waren es deutlich weniger (393). Daher dauerte die Auszählung im Rathaus am Montag etwas länger, obwohl die Wahlhelfer ihre Arbeit bereits um 7.30 Uhr starteten und zügig erledigten. Gegen 12.15 Uhr war es dann soweit: Wahlleiterin Jennifer Hopf druckte das Ergebnis aller sechs Wahlbezirke aus.

Silke Burger ist Stimmenkönigin

Alle vier wieder kandidierenden Ratsmitglieder wurden erneut gewählt: Silke Burger (1920 Stimmen) und damit erneut Stimmenkönigin, Herbert Rombach (1335) und Herbert Fehrenbach (1184), alle CDU sowie Christian Kuner (1023, OGL), der bislang für die SPD am Ratstisch saß, die diesmal allerdings keine Kandidatenliste mehr für die Gemeinderatswahl aufstellte.

CDU behält fünf Mandate

Da die CDU ihre fünf Mandate behaupten konnte, sitzen für sie künftig zudem erneut Bernd Kaltenbach (1507) und erstmals Thomas Strunskus (772) am Ratstisch. Ersatzmann ist Michael Rombach (530).

Freie Wähler mit vier Sitzen

Auch die Freien Wähler verteidigten ihre vier Sitze. Da alle bisherigen Bürgervertreter jedoch nicht mehr kandidierten, setzt sich deren Fraktion künftig komplett neu zusammen. Petra Hettich schaffte es mit dem zweithöchsten Stimmenanteil (1597) erstmals ins Gremium. Bernd Kaltenbach (1122) gehörte dem Rat hingegen schon einmal an. Erstmals dabei sind nun auch Julika Reiner (904) und Lukas Spath (886). Ersatzmann ist Christian Brinkhus.

Grüne Liste holt drei Sitze

Groß ist die Freude bei der in Schonach neuen Offenen Grüne Liste (OGL), die künftig erstmals am Ratstisch vertreten ist, was bislang von vielen nicht für möglich gehalten wurde: Sie sicherte sich aus dem Stand heraus die drei Sitze, die bislang die Sozialdemokraten inne hatten. Deren Kandidaten Gerhard Kienzler (1464) und Kathrin Kimmig (870) gehören erstmals dem Gremium an im Gegensatz zu Christian Kuner. Ersatzmann ist Simon Hummel (773), der mit 18 Jahren jüngste Kandidat.

66,4 Prozent Wahlbeteiligung

Die Wahlbeteiligung der 3382 Wahlberechtigten lag diesmal bei beachtlichen 66,4 Prozent (2247 Wähler), bei der Vorwahl 2014 waren es noch 62,1 Prozent (2117 Wähler). 51 Wähler gaben ihre Stimmen jedoch umsonst ab, da sie ungültig waren.

CDU verliert 3,5 Prozentpunkte

An den Kräfteverhältnissen am Ratstisch ändert sich nach der jüngsten Wahl somit nichts. Die CDU erreichte 38,5 Prozent der gültigen Stimmen (9708), verlor allerdings gegenüber der Wahl vor fünf Jahren 3,5 Prozentpunkte. Auch die Freien Wähler, die 33 Prozent (8323) erzielten, verzeichneten einen Rückgang um 2,8 Prozent. 28,6 Prozent (7220) sicherte sich die OGL, die erstmals bei einer Kommunalwahl in Schonach antrat, was unter anderem auch Wolfgang Schyle, Vorsitzender der Freien Wähler, als positiv wertete, da es seiner Meinung nach schade gewesen wäre, wenn die Schonacher nur aus zwei Listen hätten auswählen können.

