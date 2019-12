von Siegfried Kouba

Vermieden wurde jegliche Süße oder vordergründige Expressivität. Selbst beim „Guten Abend, gute Nacht“ von Brahms wurde darauf verzichtet, und Wert auf harmonische Klarheit gelegt. Bei „I saw three ships“ von David Willcocks ließ man wilde Shantyromantik hinter sich zugunsten qualitätsvoller musikalischer Werkgestaltung, um textorientierte Interpretation zu transportieren.

Insgesamt war eine Programmgestaltung zu erkennen, die zu den Wurzeln christlich-abendländischer Musikkultur zurück griff und sich in der Moderne unserer Tage wieder fand.

Nach dem Konzert können sich die Regensburger Domspatzen beim Essen ganz entspannen. | Bild: Siegfried Kouba

Der neue musikalische Leiter, einstiger Domspatz und nun Domkapellmeister Christian Matthias Heiß, brachte Eigenkompositionen ein, wie die wegbereitende Advents-Collage „Rorate Caeli desuper“, bei der die Qualität insbesondere der Tenöre deutlich wurde. Echowirkung, Solo und die Atacca-Folge zum Text ähnlichen fünfstimmigen Gesang des Palestrina beeindruckten.

Wie eine Orgelsäule

Die römisch-katholische liturgische Grundlage wurde mit drei „O-Antiphonen“ (sie beginnen alle mit O) in Form des Niederländers Herman Strategier in engen Harmonien und Betonung des „veni“ hervorgehoben. Bewundernswert war das Hallelujah, das wie eine Orgelsäule stand.

Modern

Modern gewandet kam „Mach hoch die Tür“ des Thomaskantors Mauersberger daher, geglättete Romantik war mit Mendelssohns „Veni Domine“ mit hymnischem Schluss zu hören und viel Bewegung gab es mit „Hele Täht“, ein Mariengesang des Esten Urmas Sisask, bei dem Julian, Maximilian und Jonas ihre herrlichen Knabensoprane einsetzten.

Hymnisch

In Version von Wolfram Menschick erklang „Maria durch ein Dornwald ging“ mit hymnischem Kyrie eleison und satter, unter orthodoxem Einfluss stehender Gesang gelang mit großer Dynamik und feierlichem Amen beim „Ave Maria“ des Russen Rachmaninow. Eine Kostbarkeit stellte das „Hodie Christus natus est“ von Heinrich Schütz dar. Die Erzählung von der Geburt des Herrn wurde in vitalen Tempiwechseln, den Jubelrufen in Dreier-Bewegung des „Alleluja“ und einer Stretta wieder gegeben.

Ausdrucksstark

Ganz dem Weihnachtsgeschehen war der zweite Programmteil gewidmet, wobei Andreas das mit Klavier begleitete „Weihnachtslied“ von Joseph Haas ausdrucksstark sang. Ebenso waren mit Antonius und Konstantin zwei junge Sänger beim Wiegenlied „Schlaf du“ zu hören und bewundern konnte man den reifen Bassbariton Leopld Mundigl bei „Die Könige“ von Peter Cornelius.

Besondere Akzente wurden mit ausländisch-folkloristischen Beiträgen gesetzt, wie dem flotten „Riu“ mit iberischem Temperament bei Tambourin und Holzstäben, dem getragenen „Jul“ des Schweden Gustaf Nordqvist oder dem Spiritual „Go tell it on the mountain.“ „Still, still, still“ (Chr. M. Heiß), „Adeste fidelis“ und Bachs „Wachet auf ruft uns die Stimme“ rundeten den Abend, von dem alle Zuhörer begeistert waren.

Treffen nach dem Konzert

Angeregt unterhalten sich Dirigent Christian Heiß und Pfarrer Andreas Treuer. | Bild: Siegfried Kouba

Im Anschluss gab es ein Treffen des Chores und seinem Dirigenten mit Gasteltern. Pfarrer Andreas Treuer bekundete für die Besucher: „Wir sind beschenkt bei diesem Abend herausgegangen“ und war erstaunt, was die menschliche Stimme bewirken kann. Daher gelte ein großes Dankeschön dem musikalischen Leiter Christian Matthias Heiß und seinen Domspatzen. Eine Flasche Wein und etwas Süßes waren dem Dirigenten sicher. Gleicher Dank galt dem Busfahrer Thomas Iwan, dem Reiseleiter Dominik Lindinger und dem Chorpräfekten Simon Wittkowsky. Erfreut war der Geistliche über die Unterstützung durch die Gasteltern und Sponsoren und besonderes Lob galt Pfarrsekretärin Ute Wehrle als „Triebfeder“ und Dolf Oebbecke, der die Initialzündung gab.

Die Sänger trugen zur Unterhaltung bei und ließen hören, dass sie neben sakralen Gesängen auch profane Kunst kennen, dokumentiert mit Liedern wie „Hab oft im Kreise der Lieben“ oder „Aus der Traube in die Tonne.“