von Hans-Jürgen Kommert

Ein närrisches Jubiläum feierten die Musiker der Region Triberg, die sich am Fasnetmontag in verschiedenen Gaststätten treffen: Zum elften Mal gab es für die aus der Raumschaft, denen der Kopf von „de Fasnet“ wehtat, das Raumschafts-Kopfweh-Treffen.

Musiker folgen dem Ruf zahlreich

Treffpunkt war einmal mehr die Traditionsgaststätte „Schwanen“ in Schonach. In die hatte Joachim Müller, Posaunist des Musikvereins Schonach, die Musiker eingeladen – und die kamen zahlreich.

Auch viele Freunde der Musiker erfreuten sich an den spontanen Einlagen. Los ging es mit dem Schonacher, Triberger, Nußbacher und Schönwälder Narrenmarsch, aus diesen Gemeinden waren Musiker anwesend. Und danach wurde spontan gespielt, was irgendeinem gerade in den Sinn kam.

Kameradschaftspflege ohne Noten

Seit 2009 folgen die Musiker dem Aufruf von Müller. Die Idee dahinter ist, mit Musik gegen Kopfweh aus vielen Fasnetveranstaltungen anzugehen – vielleicht auch gegen einen ausgewachsenen Kater. Das Treffen dient zudem der Kameradschaftspflege unter Musikern. Ohne Noten, dafür mit viel Improvisation spielten die Musikanten bis in die Nacht hinein. Da kam richtig Stimmung auf, denn zumeist wurden beliebte Stücke gespielt, die alle Musiker und Musikerinnen im Kopf haben.

„In Furtwangen gibt es den Kopfweh-Fridig“, nennt der Organisator die Wurzeln des Treffens. Der Kopfweh-Mendig habe sich mittlerweile etabliert und es kämen immer mehr Musiker aus der ganzen Raumschaft. „Und unser Publikum freut’s, wenn wir spielen“, zeigte sich Müller erfreut.