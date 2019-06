von Hans-Jürgen Kommert

Am Samstag hatte die Bike Ranch zum fünften Mal zum Schonacher Mountainbike-Pow-Wow eingeladen. Am Nachmittag startete bei Sommerwetter der „Bear Ride“, eine MTB-Spenden-Tour zu Gunsten des Wolfs- und Bärenparks in Bad Rippoldsau/Schapbach. Präsentiert wurden in der Bike Ranch zunächst unter anderem die Neuheiten des Jahres der exklusiven Hersteller.

Fahrtechnik-Training

Da die Bike Ranch zugleich auch Testcenter für diese ist, bestand für Interessierte auch die Möglichkeit, sich bei einer Probefahrt von den Innovationen zu überzeugen. Dazu boten Carsten und Mirjam Schnürle auch ein Fahrtechnik-Training an, bei dem die Teilnehmer die Basics des Mountainbike-Fahrens kennenlernten – und sie zeigten sich begeistert.

Auffangstation für Wildtiere

Am Nachmittag startete schließlich bei traumhaftem Sommerwetter der „Bear Ride“, eine MTB-Spenden-Tour zugunsten des Alternativen Wolfs- und Bärenparks in Bad Rippoldsau/Schapbach, wo viele der großen Beutegreifer in einer besonderen Auffangstation leben.

Auf verschlungenen Pfaden unterwegs

Die vielen Teilnehmer der Tour arbeiteten sich auf verschlungenen Pfaden durchs Ferienland. Die Tour führte von der Bike Ranch durch die Prisen und weiter über die Hubertuskapelle zum Stöcklewaldturm. Weiter ging‘s hinauf zur Escheck über Schönwald auf die Weißenbacher Höhe. Der Weg der Biker führte an der Skirollerstrecke vorbei zum Skistadion Wittenbach in Schonach. Das Bike-Ranch-Team hatte auch Teile des „Schonacher Trail Ride Districts“ in die Strecke mit eingebaut.

Anspruchsvoller Streckenabschnitt

Auf diesem Streckenabschnitt mit seinen vielen ausgefeilten technischen Elementen hatte die Truppe der Mountainbiker viel Spaß. Nach rund zwei Stunden im Sattel ging es zurück zum Ausgangspunkt. Anschließend wurde im Festzelt der Feuerwehr an der Bike Ranch bei Musik und Grill bis spät in die Nacht gefeiert.