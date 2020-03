Gegen 15.15 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Konstanz ein Verkehrsunfall mit einem allein beteiligten Motorradfahrer gemeldet. Das teilt die Pressestelle der Polizei mit. Der Motorradfahrer stürzte demnach bei Schonach im Schwarzwald auf der Landesstraße 109 (Obertalstraße) von Schonach im Schwarzwald in Fahrtrichtung Elztal. Der verunglückte Motorradfahrer sei noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen gestorben.