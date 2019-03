von Rita Bolkart

Einen einzigartigen Nachmittag erlebten die Mitglieder des Schwarzwaldvereines Schonach bei der Autowanderung zum Schwarzwälder Skimuseum Hinterzarten. Die stellvertretende Vorsitzende Ilse Behrendt organisiert jährlich diese Autotouren, insbesondere für die Vereinsmitglieder, die nicht mehr so gut zu Fuß sind.

Auf Grund des freundschaftlichen Verhältnisses gelang es ihr, den Museumsbesuch mit einem Gespräch mit Olympiasieger Georg Thoma zu ergänzen. So erfuhren die Schonacher aus erster Hand, warum die Kühe vom Hirtenbub „Jergle“ Thoma keine Glocken trugen und über welche landwirtschaftlichen Themen er mit dem norwegischen König Olaf V in der Ehrenloge am Holmenkollen verhandelte.

„Ich weiß auch noch, wie man einen Heuwagen lädt“, bekräftigte der 81-jährige Hinterzartener. Er berichtete über seine Kindheit und Jugendzeit und wie er sich mit seinen Brüdern Otmar und Franz bei den Schülerwettkämpfen absprach, weil alle drei nur ein Paar Ski zur Verfügung hatten.

So schnell es geht

Die Schonacher verfolgten aufmerksam die Ausführungen zum Olympiasieg 1960. Sein finnischer Langlauftrainer wollte ihn, nach dem Sieg auf der Schanze, taktisch laufen lassen, doch dem widersprach der junge Schwarzwälder. „Ich renn, so schnell ich kann und dann gucke mir, wie weit das reicht“, erinnerte sich Georg Thoma.

Er erklärte aber auch: „Nach dem Olympiasieg war nichts mehr wie vorher.“ Dass er sich seine Offenheit, Herzlichkeit und seine Bodenständigkeit erhalten konnte, davon verschafften sich die Schonacher ein eindrückliches Bild. Allen bot Georg Thomas sofort das Du an, das im Gespräch mehr Nähe und Vertrautheit zuließ.

"Du schon wieder"

Besonders gerne erzählte er von seinen Erfolgen am Holmenkollen und den drei Besuchen beim König. Der begrüßte ihn amüsiert bei der dritten Visite mit den Worten „Du schon wieder“. Der vielfache Deutsche Meister in der Nordischen Kombination und im Langlauf zeigte seinen Besuchern den Holmenkollenorden, die Königspokale, seine Olympiamedaille und viele weitere Pokale, die ihm wichtig sind. Und natürlich wurden die Beziehungen von Georg Thoma zu Schonach erläutert und kommentiert.

Zeitreise durch die Skigeschichte

Zuvor erlebte die Gruppe eine Zeitreise durch die Schwarzwälder Skigeschichte mit Museumsleiter Alfred Faller. Von den Anfängen 1891 bis zu den aktuellen Leistungssportlern dokumentiert das Museum facettenreich die Entwicklung des Wintersports und wie der Sport vom Schwarzwald aus in die Alpenregion ausstrahlte.

An extravaganten Werbeideen für das neue Freizeitvergnügen mangelte es den findigen Schwarzwäldern schon damals nicht. Von der Fluglinie Schwarzwald bis hin zu Rentieren auf dem Feldberg, so Alfred Faller, war Einiges geboten, das kaiserliche und adlige Prominenz anzog.

Großzügiger Initiator

Das Museum selbst entstand auf Initiative von Georg Thoma. Er wünscht sich zu runden Geburtstagen stets Geldgeschenke für die Weiterentwicklung der Ausstellung.

Ein besonderes Geschenk machte der Schonacher Historiker Arnold Kuner dem Museum. In seinem Archiv war er auf eine Festschrift des Skiclubs Todtnau, anlässlich seines 40-jährigen Bestehens im Jahr 1931 gestoßen und schenkte diese, mit weiteren historischen Pins, dem Museum.