von Susanne Kammerer

Zwei Frauen und 19 Männer haben deutschlandweit im vergangenen Jahr den Meistertitel in der Fachrichtung Sägeindustrie erworben. Eine von ihnen ist Carina Rombach aus Schonach. Die 28 Jahre alte Sägewerksmeisterin ist eine, die gerne mit anpackt und die es immer wieder überrascht, dass Frauen automatisch in Büroberufe „abgeschoben“ werden.

„Mit Sägemehl unter den Fingernägeln aufgewachsen“

Dass sie einmal in die Fußstapfen ihres Vaters Herbert Rombach treten würde, war dennoch nicht von vorneherein klar. „Gegen Ende der Schulzeit habe ich mir überlegt, in welche berufliche Richtung es gehen könnte“, schildert sie. Der Studiengang Holzbetriebswirtschaft hatte sie letztlich überzeugt. Nicht zuletzt auch der Gedanke, einmal im Familienunternehmen einzusteigen. „Ich bin eben mit Sägemehl unter den Fingernägeln aufgewachsen“, grinst Carina Rombach. Holz mochte sie schon immer, was ihre Berufswahl sicherlich beeinflusst habe, sagt die 28-Jährige.

Zum Studium nach Mosbach

Das Studium absolvierte sie in an der Dualen Hochschule in Mosbach und arbeitete nach erfolgreichem Abschluss noch ein weiteres Jahr beim Sägewerk Klenk bei Schwäbisch Hall.

Kein Problem als Frau im Team mit 15 Männern

2015 kam sie zurück nach Schonach ins Säge- und Hobelwerk Rombach, dem elterlichen Betrieb. Sich als junge Frau in einem Team aus 15 Männern zu behaupten, war nie ein Problem. „Wir sind ein gutes Team, die Kollegen haben mich gerne in ihre verschiedenen Arbeitsbereiche eingelernt“, schildert Carina Rombach.

Abwechslungsreiche Aufgaben

Die Tätigkeiten der jungen Frau sind vielseitig, stets im Wechsel zwischen Bürostuhl und Stapler. Neben den klassischen kaufmännischen Aufgaben wie etwa dem Einkauf von Konstruktionsvollholz-Rohware, ist sie auch in der Produktion tätig. In dem seit 1885 bestehenden Familienunternehmen auf dem Rensberg werden verschiedenste Waren produziert: Schnittholz, Dielen, Latten, Bretter, Konstruktionsvollholz, alles in unterschiedlichen Holzarten und Maßen. „Von einem einzigen Brett bis hin zu mehreren LKW-Ladungen kann man bei uns alles bestellen“, sagt Carina Rombach.

Technisches Wissen auf der Meisterschule vertieft

Vergangenes Jahr beschloss sie schließlich, die Meisterschule zu besuchen. „Ich habe gemerkt, dass das technische Know-how im Studium doch etwas zu kurz kam und verbesserungswürdig war“, erzählt Rombach. So besuchte sie die Meisterschule im bayerischen Rosenheim. „Eine unheimlich schöne Zeit“, schwärmt die Sägewerksmeisterin, die dort nicht nur Berufskollegen, sondern Freunde fürs Leben gefunden hat.

Zwei Frauen in einem Jahrgang

Zusammen mit 18 jungen Männern und einer Frau drückte sie für sechs Monate nochmal die Schulbank. Frauen auf der Meisterschule seien dabei nicht ungewöhnlich. „Dass wir aber zu zweit in einem Jahrgang waren, war für unseren Lehrer dort schon einzigartig“, erzählt Carina Rombach. Sie wurde für ihre Leistungen sogar mit dem Meisterpreis der bayerischen Staatsregierung ausgezeichnet.

„Manche machen schon große Augen“

Auch nach vier Jahren im Beruf und mit dem Meisterbrief in der Tasche hat sie immer wieder mal mit Klischees zu kämpfen. Eine Frau in einem Männerberuf scheint viele noch zu überraschen. „Manche machen schon große Augen, wenn sie mich mit dem Stapler fahren sehen“, lacht Rombach. Man müsse sich auch eher beweisen im Vergleich zu männlichen Berufskollegen.

Leidenschaft für Holzbearbeitung

Dennoch ist der Beruf für Carina Rombach genau der Richtige. Sie freut sich, dass sie ihre Leidenschaft für die Holzbearbeitung auch an Auszubildende weitergeben kann. Ein junger Azubi ist seit August in Betrieb, für 2020 stellt Rombach zwei weitere Ausbildungsplätze zur Verfügung.