von Hans-Jürgen Kommert

Der Skiverein St. Georgen musste auf die Infrastruktur des Skiclubs Schonach zugreifen: Zwar waren die Bergstädter Gastgeber der Schwarzwaldmeisterschaften im Langlauf, doch mangels geeigneter eigener Langlaufstrecke hatten sie sich dazu ins Schonacher Wittenbach-Langlaufstadion begeben.

50 Vereinsmitglieder hatten sich auf den Weg gemacht, sagte der Sportwart des Skivereins St. Georgen für Wettkämpfe, Jürgen Pfaff. Im Einsatz waren Helfer am Start mit Moderator Karl Braun. Außerdem war Personal für die kleine Küche im Loipenhaus im Schonacher Wittenbach dabei.

Bei der Auswertung sind alle Helfer hoch konzentriert. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Perfekt organisiert hatten die Mitglieder das Sportereignis, selbst auf fremdem Terrain kamen sie bestens zurecht.

Begonnen wurde mit den Staffelwettbewerben am Samstag, die Einzelrennen wurden am Sonntag gestartet. Zum Bedauern der Organisatoren und Sportler war das Wetter nicht so, wie alle Beteiligten es gerne gehabt hätten. Die Temperaturen befanden sich bereits am frühen Samstagnachmittag deutlich im Plus – was aber für die Nichtläufer durchaus angenehmer war.