von Rita Bolkart

Unter der Anleitung von Hildegard Boderius Ketterer entstanden keramische Türschilder, die individuell gestaltet wurden. Selbst für eher ungeübte Maler, bestätigte Hildegard Boderius Ketterer, wäre das sehr gut machbar und die Ergebnisse des Abends konnten sich durch die Bank sehen lassen.

Auf den Keramikplatten ergänzten die Landfrauen die Namensschilder mit Kühen, Blumen und einer bunten Blumenwiese. Die Frauen können mit den Schildern ihre Haustüren schmücken.

Konzentriert bemalt Andrea Kienzler ihr Namensschild für die Haustür. | Bild: Rita Bolkart

Roland Ketterer widmete sich mit einer weiteren Gruppe der Schmuckherstellung. Aus einem unendlichen Fundus an unterschiedlichsten Perlen, Glitzersteinen und weiteren Zierelementen wurden an diesem Abend für große und kleine Leute Ketten und Armbänder gefädelt.

Zum wiederholten Male trafen sich die Landfrauen bei ihrem Vereinsmitglied Hildegard Boderius Ketterer für kreative Momente. In ihren perfekt ausgestatteten Bastelräumen wurden bereits Origamisterne und Schachteln gefaltet, Geschenktüten geklebt und Keramik aller Art bemalt.

Außerdem bietet die Künstlerin Veranstaltungen zur Schmuckherstellung an. Je nach Jahreszeit hält sie für die Aktivitäten Schmuckpapiere, Vorlagen und Beispiele zur Inspiration bereit. Neben den Kursen in den eigenen Räumen in Schonach ist Hildegard Boderius Ketterer auch in der Asklepios-Klinik in Triberg mit den Patienten kreativ tätig.