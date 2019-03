von Claudius Eberl

Zum Blechschwätze oder auf Neuhochdeutsch Hansele-Warm-Up hatte die Narrenzunft ins Hotel „Rebstock“ eingeladen. Der Gastgeber kam auch fast pünktlich – nur mit einer Stunde Verspätung, wie Ozumei Johnny Kienzler feststellte.

Flamingo oder sterbender Schwan?

Auf jeden Fall freute er sich, dass der Rebstock voll mit närrischen Besuchern war, darunter auch wieder das Verwaltungsteam der Gemeinde im Kostüm der Flamingo-Kolonie des Kurparks. „Ich freue mich schon, wenn Bürgermeister Jörg Frey bei der offiziellen Eröffnung des Kurparks als Flamingo über den Kurpark gleitet“, sinnierte Kienzler. Natürlich nur, wenn das Gemeindeoberhaupt im Mai auch wiedergewählt würde. „Ansonsten wird das wohl eher der sterbende Schwan.“

Begrüßt wurden auch die Kurkapelle Schonach, Musiker D’Gigge und ganz speziell eine französische Reisegruppe, die als Römer verkleidet dem Blechschwätze beiwohnte.

Humpelnder Fuß und grinsender Mund

Einen ersten Auftritt wagten danach Daniel Klausmann und Julian Dold als Indianer. Als Bruder Humpelnder Fuß – in Anlehnung an Klausmanns Knieverletzung – und Bruder Immer-plaudernder-Grinsemund nahmen sie einige Geschehnisse des Narrenrates und der Fasnachtler aufs Korn. Die würden eigentlich weder fasten noch nächtigen. Der Grinsemund ehrte seinen Bruder dann noch mit einem Orden als erster rollenden Narrenrat der Neuzeit, denn Klausmann ließ sich aufgrund seiner Verletzung beim Umzug am Nachmittag per Rollstuhl durchs Dorf schieben.

Narrenrat im Eignungstest

Auch die Flamingo-Herde hielt es natürlich nicht auf den Stühlen. Deren Anführer Jörg Frey pries die Gruppe als Attraktion im neuen Kurpark. Allerdings sei der Kurpark ja doch recht groß und würde Platz für noch mehr schräge Vögel bieten. So sah man sich im Saal um und suchte sich natürlich einige Mitglieder des Narrenrates aus, pries deren Vorteile und bat sie, auf einem Bein zu stehen, quasi als Eignungstest.

Im Armdrücken mit Bürgermeister Jörg Frey (links) muss sich Ozumei Kienzler beweisen. | Bild: Claudius Eberl

Eine wahrlich harte Challenge hatten sich Andreas Schmidt und Armin Burger ausgedacht. Die Besucher sollten gegen die Mitglieder des Narrenrates antreten. Als erstes holte man sich den stärksten Mann im Dorf. Bürgermeister Frey sollte im Armdrücken gegen Ozumei Kienzler antreten. Der Wettkampf wurde hart geführt, ging aber schlussendlich unentschieden aus.

Beim Wettessen schaut Moderator Armin Burger (links) Klaus Dieterle (Mitte) und Thomas Bader genau auf die Teller. | Bild: Claudius Eberl

Dann sollte Klaus Dieterle, der Vorsitzende der Kurkapelle, im Wettessen gegen das beste Pferd im Narrenstall antreten: Thomas Bader. Die beiden Moderatoren sahen den Sieg des eigenen Mannes schon voraus, aber der schwächelte und Dieterle hatte seinen Teller mit Pommes schneller geleert.

Zuletzt ging es dann auf die Reise nach Jerusalem. Frank Klausmann vom Rathaus-Team, Lehrerin Vera von Stemm und die Narrenräte Hartmut Burger und Armin Burger traten die Reise an, Hartmut Burger trug schließlich den Sieg davon.