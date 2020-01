von Rita Bolkart

Eine komplett positive Bilanz zogen die Organisatorinnen des Lebendigen Adventskalenders, Daniela Schuler und Carmen Spath, bei der Sternrückgabe. „Wir können wirklich stolz sein, dass wir das seit 20 Jahren in Schonach durchführen“, erklärte Carmen Spath. In vielen Gemeinden habe es eine ähnliche Aktion gegeben, aber so dauerhaft habe sich keine etabliert wie der Lebendige Adventskalender in Schonach. Sie bedankte sich bei allen Fensterbauern für ihre Kreativität. Frischen Wind, so Carmen Spath, brachten zwei junge Paare in den Adventskalender, die mit ihrer Teilnahme ein völlig anderes Publikum zu den treuen Adventsfensterbesuchern addierten.

Die Teilnehmer und Organisatoren treffen sich mit Bürgermeister Jörg Frey (hinten links) zum Abschluss des 20. Lebendigen Adventskalenders zur Sternrückgabe und zum Austausch im Konferenzsaal im Haus des Gastes. | Bild: Rita Bolkart

Auch die Fenster haben sich in den vergangenen 20 Jahren weiterentwickelt, bestätigte Daniela Schuler. Eigenständige Fensterkästen ersetzten das Fenster am Haus, bei Familie Dotter ersetzte eine Obstkiste das Gebäudefenster, Familie Stolz baute ihr Fenster in einen Gartenpavillon und Familie Rohde verwendete einen alten Kleiderschrank für den Zweck. „Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt“, erklärte Daniela Schuler, „ich freue mich schon auf das nächste Jahr“. Und beide Frauen hoffen, dass sich der Schwung bis zum 25. Ausstellungs-Jubiläum hält.

Konzept hat Substanz

„Da ist eine wunderbare, ganz große Sache draus geworden“, bestätigte Bürgermeister Jörg Frey. Wohl habe sich die Art der Fenster gewandelt, Sinn und Zweck hätten sich aber über all die Jahre gehalten. Sich in der Adventszeit treffen, miteinander Glühwein und Punsch trinken, gemeinsam singen, einen stillen Moment erleben, das alles zeichne die Adventsaktion aus. Die Gründerinnen Marlies Schneider und Martina Hör hätten gemeinsam mit den aktuellen Organisatorinnen etwas mit Substanz auf die Beine gestellt, auf das sich die Schonacher freuen. Er bedankte sich, auch im Namen des Gemeinderats bei Daniela Schuler und Carmen Spath. Außerdem hatte Frey für die treuen Adventskalendermusiker Franz Hör und Andreas Kaiser ein Geschenk dabei.

Besucher sind wetterfest

„Es macht Schonach aus, dass selbst beim größten Sauwetter die Leute zu den Fenstern kommen“, beschrieb Marlies Schneider ihre Erfahrungen. Seit 20 Jahren wäre der Schonacher Lebendige Adventskalender lückenlos, in allen Jahren mit 24 Fenstern, bestückt. Sie kenne keine andere Aktion, die dermaßen fest in der Gemeinde verankert sei und freue sich, dass auch nach dem Wechsel in der Verantwortung 2013, der ursprüngliche Sinn im Mittelpunkt steht.

Liste für 2020 schon gefüllt

Die Liste für den 21. Lebendigen Adventskalender 2020 legten die Organisatorinnen bei der Sternrückgabe aus und diese füllte sich rasch mit Teilnehmern. Einige, die an diesem Abend keine Zeit hatten, bestätigten schon im Vorfeld, dass sie auch im aktuellen Jahr wieder mit dabei sein wollen.