von Susanne Kammerer

Die Gemeinderatskandidaten des Freien Wähler Schonach luden in Birgit’s Bistro zur offiziellen Vorstellungsrunde ein. Etliche Interessierte waren gekommen, um sich ein genaueres Bild von den zwölf Kandidatinnen und Kandidaten zu machen.

Vorsitzender Wolfgang Schyle sagte in seiner Begrüßung, dass die Freien Wähler seit 1946 im Schonacher Gemeinderat vertreten seien, so lange wie keine andere Fraktion.

Breites Themenspektrum

Was die einzelnen Kandidaten bewegt, für den Gemeinderat zu kandidieren und wofür sie sich insbesondere einsetzen wollen, verrieten die Frauen und Männer in einer kurzen Vorstellungsrunde.

Christian Brinkhus (33 Jahre), hat als junger Familienvater Kindergarten und Schule im Blick, außerdem möchte er sich für Bauplätze für junge Familien einsetzen. Auch das Thema Betreutes Wohnen hält der Entwicklungsingenieur für wichtig.

Andrea Dotter (42 Jahre, Social Media Managerin) kandidiert für den Gemeinderat, um neues kennenzulernen und den persönlichen Horizont erweitern. Der Dienst an der Allgemeinheit sei ihr wichtig, außerdem könne man zusammen viel bewegen, ob Vereine im Zusammenschluss oder interkommunal.

Claudius Eberl (44 Jahre, Produktmanager), möchte sich für die Heimat einsetzen und die Gemeinde weiter voranbringen.

Albert Haugg (60 Jahre), möchte die Stärkung des ländlichen Raums weiter fortsetzen. Der Industriekaufmann hält dabei eine gute Anbindung zu Schulen und Berufsschulen für wichtig, etwa durch einen direkten Busanschluss nach Freiburg.

Petra Hettich (51 Jahre), kandidiert generell aus politischem Interesse und weil sie mehr Frauen im Gemeinderat vertreten wissen will. Die Agrar-Diplom-Ingenieurin ist seit vielen Jahren im Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband (BLHV) engagiert und war als ehrenamtliche Richterin tätig.

Tino Weiss (29 Jahre, Produktmanager), hält es für wichtig, sich kommunalpolitisch zu engagieren. Neben der Erhaltung des Schulstandortes, der Erweiterung des Kindergartens und der Einrichtung von Betreutem Wohnen liegt ihm die Marke Schonach am Herzen, die man noch weiter vorantreiben könne.

Vera von Stemm (51, Lehrerin), ist überzeugte Wahlschonacherin und möchte sich besonders für das Kulturangebot einsetzen, das Schonach zu bieten habe. Das Vereinsleben in Schonach sei „grandios", was sie weiter unterstützen möchte.

Lukas Spath (29 Jahre, Ofensetzer und Handwerksdesigner), hält es für wichtig, dass auch der Handwerksberuf im Gemeinderat vertreten ist. Außerdem möchte er Schonach so mitgestalten, dass die Bürger hier langfristig leben können. Auch ökologische Themen sind ihm wichtig, stets mit dem Gedanken an die nächsten Generationen.





Bernd Kaltenbach (53 Jahre, IT-Systemadministrator), war bereits von 2004 bis 2009 im Gemeinderat. War damals das Landflucht das große Thema, so sei es nun genau andersherum. Er möchte Schonach so mitgestalten, dass das Dorf attraktiv bleibt, „ohne zu überdrehen“.

Sonja Letzin (28 Jahre, Online Marketing Managerin), hält die Bürger für das Wichtigste in einer Gemeinde und möchte daher für sie attraktive Gegebenheiten schaffen, damit die Bürger auch vor Ort bleiben.

Julika Reiner (28 Jahre, Rechtspflegerin), sieht ihren beruflichen Hintergrund als wichtige Grundlage für die Arbeit im Gemeinderat. Sie möchte sich für Kinder und Jugendliche, genauso wie für ältere Mitbürger einsetzen und zu einem positiven Miteinander in der Gemeinde beitragen.

Norbert Joos (52 Jahre, Angestellter im Außendienst), konnte bei der Kandidatenvorstellung aus beruflichen Gründen nicht dabei sein.

Nach der Vorstellungsrunde bestand für die Anwesenden die Möglichkeit, mit den Kandidaten ins Gespräch zu kommen, was auch gerne wahrgenommen wurde.

Wahl-Prozedere erklärt

Die Freien Wähler nutzten ferner den Abend, um das Wahlverfahren zu erläutern. Bernd Kaltenbach erklärte dabei Begriffe wie Kumulieren und Panaschieren und warum es von Bedeutung sei, alle Stimmen auf einem Stimmzettel zu verteilen. Außerdem übergaben die Kandidaten eine Spende in Höhe von 335 Euro an die Schonacher Ferienbetreuung, die sie durch die Reifenwechselaktion eingenommen hatten.

