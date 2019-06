Schonach vor 3 Stunden

Kommt der fünfte Weltcup in Schonach? Der Skiverband trifft eine überraschende Entscheidung

Nach dem Frühjahrstreffen des FIS Council in Cavtat-Dubrovnik in Kroation ist es nun sicher: In der kommenden Skisaison 2019/20 findet bereits zum fünften Mal das Weltcup- Finale in Schonach statt.