von Maria Kienzler

Zahlreiche Mitglieder des Schwarzwaldvereins aus der Ortsgruppe Schonach haben sich in der Gaststätte „Volltreffer“ zum Wanderabschluss getroffen. „Der Saal ist voll, was will man mehr“, freute sich der Vorsitzende Herbert Fehrenbach.

Menschen Henrike ist Autistin. Sie sagt von sich: „Ich bin von einem anderen Planeten“ Das könnte Sie auch interessieren

Ein schönes Wanderjahr sei zu Ende gegangen. Obwohl es manchmal auch ein wenig geregnet habe, so spiele doch das Wetter für richtige Wanderer keine Rolle, wie er betonte.

Absage

Wanderwartin Carla Brenner berichtete über das Wanderjahr 2019. Insgesamt 16 Wanderungen wurden veranstaltet und zwei Autoausflüge. Bei den zehn Halbtagswanderungen und sechs Tageswanderungen herrschte meistens herrliches Wetter. „Aber eine ganz neue Erfahrung haben wir auch gemacht, denn zum ersten Mal wurde eine Wanderung wegen zu großer Hitze abgesagte“, sagte Brenner. „Hoffentlich macht der Klimawandel das Wandern künftig nicht schwieriger.“ Die Gesamtwanderstrecke betrug 150 Kilometer und 378 Wanderer beteiligten sich. Davon waren 316 Mitglieder und 62 Gäste.

Höhepunkte

Carla Brenner zählte alle Wanderungen auf und bedankte sich bei den Wanderführern. Sie erinnerte an den Höhepunkt des Wanderjahres. Das war der viertägige Ausflug in den Bregenzerwald mit schönen Wanderungen und einer Schiffsfahrt auf dem Bodensee. Die Autoausflüge führten ins Skimuseum Hinterzarten und zur Dorotheenhütte Wolfach.

Wanderabzeichen

Alle Wanderführer wurden vom Vorsitzenden sehr gelobt und bekamen ein kleines Präsent für ihr Engagement. Danach wurden die Wanderabzeichen an die eifrigsten Wanderer des Jahres verliehen. Carla Brenner und Herbert Fehrenbach wurden für jeweils 15 Wanderungen geehrt, Barbara Ketterer für 14, Uschi Eisenmann für 13, Lioba Dold für 12 und Hanne Böttcher für die Teilnahme an 11 Wanderungen.

Stuttgart Das macht der Klimawandel: Vier von fünf Bäumen im Land sind schon krank Das könnte Sie auch interessieren

Den Abschluss bildeten schöne Fotos von den Wanderern, die über die Leinwand flimmerten und begeistert kommentiert wurden.