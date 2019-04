von sk

Ran an die Werkzeuge, Kleber und Farben und los geht’s. Nach diesem Motto tüftelten dieser Tage wieder 25 Kinder der Maxi-Gruppen des Schonacher St. Raphael Kindergartens ihre eigenen ersten Werkzeugkisten.

Führung durch die Roboteranlagen

Im Rahmen der Kooperation mit dem Handwerkzeughersteller Wiha erkundeten die „Maxis“ zwei Tage lang die Werkzeug-Welt und konnten selbst Hand anlegen. Eine Führung durch die Roboteranlagen, Fertigungshallen und das Lager bei Wiha gehörte ebenfalls zum Rahmenprogramm der Kooperationstage.

Die Kindergartenkinder, die nächstes Jahr schulreif sind, bilden traditionsgemäß zum Frühlingsbeginn den Kreis der neuen Nachwuchshandwerker.

Aktiv mit Werkzeug und Holz arbeiten

Bereits zum vierten Mal erfolgte die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen der Firma Wiha und dem Schonacher Kindergarten. Ziel der Kooperation ist es, dass die kleinen „Großen“ ihre ersten Schritte in die Handwerkzeugwelt gehen, selber aktiv mit Werkzeug, Holz und Zubehör arbeiten und einiges dabei lernen.

Am ersten Praxistag wurde unter der Anleitung von Wiha- Nachwuchskräften das Großprojekt in Angriff genommen. Jedes Kind sollte seine erste eigene Werkzeugkiste bauen. Alle stürzten sich begeistert in die Arbeit. Jeder Arbeitsschritt wie Schrauben, Schleifen oder Kleben wurde gemeinsam geübt und umgesetzt.

Mit Elan am Werk

„Zu sehen, wie sich die Kinder anstrengen und mit Elan an ihrem Projekt arbeiten, war toll. Der Erfolg, am Ende was mit eigenen Händen geschaffen zu haben, wird für die Kids eine wichtige Erfahrung sein“, resümiert Sabine Voigt-Körbel, Erzieherin im Schonacher Kindergarten.

Spielerisch und kindgerecht werden gleichzeitig erste Erfahrungen im Umgang mit Werkzeug gesammelt, erforscht, wie sie hergestellt werden und vor allem wo – nämlich sprichwörtlich vor ihrer eigenen Haustüre, bei der Firma Wiha. Und genau dahin wurden die Kinder zum Projektabschluss mit ihren Erzieherinnen eingeladen.

Schraubendreher aus Bügelperlen

Eine Führung durch Fertigung und Lager stand auf dem Programm; zusätzlich wurden kleine Gruppen gebildet, die verschiedene Stationen durchliefen, um das Werkzeug spielerisch und kreativ kennenzulernen. Die Kinder erstellten kleine Schraubendreher aus Bügelperlen und malten Werkzeugbilder aus. Der Höhepunkt für die Kinder war der große Rundgang durch die verschiedenen Abteilungen.

Zum Abschluss überreichten die Wiha-Azubis ihren fleißigen Handwerkern die Werkzeugkiste inklusive passendem Handwerkzeug mit aufgedrucktem Kindergartenlogo.