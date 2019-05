von Claudius Eberl

Probleme gibt es schon seit Langem bezüglich der Parkplätze im Bereich des Kindergartens St. Raphael, vor allem im Winter. Eine Besichtigung vor Ort ergab nun, dass es durchaus möglich wäre, den Waldtrauf im Bereich der Zufahrt zum alten Kindergartengebäude zurückzunehmen und dort auf einer Länge von rund 35 Metern zusätzliche Park- und Stellflächen zu schaffen, um so den teils chaotischen Verhältnissen Abhilfe zu schaffen.

15 Bäume müssen weg

Das grundsätzliche Einverständnis des zuständigen Försters Jürgen Wernet liegt vor, etwa 15 Bäume müssten gefällt werden. Sinn mache dies allerdings nur, so führte Bürgermeister Jörg Frey in der jüngsten Sitzung des noch amtierenden Gemeinderats aus, wenn zusätzliche zehn bis zwölf Parkplätze entstünden. Zwar läge kein Planansatz im Haushalt vor, dennoch wäre es wünschenswert, wenn die Maßnahme noch vor dem Winter vorgenommen werden könnte. Die Kosten für das Beseitigen der Wurzeln, Ausgraben und Schottern der Parkplätze würden sich auf 20 000 bis 25 000 Euro belaufen.

Böschung flach halten

Das würde die Situation eindeutig entspannen, zeigte sich Silke Burger (CDU) sicher. „Aber 20 000 bis 25 000 Euro kommen uns etwas wenig vor, muss da nicht noch der Hang abgesichert werden?“, fragte sie. Da habe er keine Bedenken, versicherte Ortsbaumeister Ansgar Paul, da die Böschung relativ flach gehalten werde, sollte das hier nicht nötig sein.

Arbeiten schnell erledigen

Helmut Kienzler (FWV) zeigte sich ebenfalls überzeugt, dass die Arbeiten so schnell wie möglich vorgenommen werden sollten. Volker Kölsch (SPD) konnte diese aber nur als ersten Schritt sehen. „Ziel muss es sein, den Durchbruch zur neuen Bergstraße zu schaffen“, forderte er. Volker Lehman (FWV) stellte fest, dass nicht nur die Parksituation zu wünschen übrig lasse. Auch die Zufahrt zum Kindergarten sollte überdacht werden. Dort könnte man durch Entfernen der Bruchsteinmauer eine breite Straße schaffen, die auch Gegenverkehr zulassen würde. „Insgesamt aber denke ich, dass solch eine große Maßnahme eher in den Haushalt für 2020 sollte“, so Lehmann.

Parkplatz wird geschottert

Jörg Frey dagegen meinte, dass die Zufahrt vorerst belassen werden sollte. Und zum Haushalt stellte er fest, dass man aufgrund verschiedener Maßnahmen, die wohl verlegt werden müssten, Haushaltsmittel frei habe. Die Frage Lehmanns nach dem Belag des Parkplatzes beantwortete er ebenfalls: „Das wird geschottert.“ Birgitt Mertz-Hahn (FWV) regte an, die Mitarbeiter des Kindergartens darum zu bitten, nach Erstellung der zusätzlichen Parkflächen dann auf dem hinteren Parkplatz zu parken.

Einstimmiges Votum

„Die Anregung werde ich weitergeben“, versprach Frey. Nach längerer Diskussion stimmte der Rat einstimmig für die Erstellung der zusätzlichen Parkflächen. Der Antrag Volker Lehmanns, an der Zufahrt durch Abriss der Bruchstein-Mauer mehr Platz zu schaffen, wurde dagegen abgelehnt.