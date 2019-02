von Claudius Eberl

Laut Beschluss vom 23. Oktober 2018 soll dieser im Dachgeschoss des Gebäudes von Lena Burger eingerichtet werden. Um das zu ermöglichen hat das Gremium in seiner jüngsten Sitzung die erste Änderung des Bebauungsplans an der Langenwaldschanze genehmigt.

Nach Billigung des Planentwurfs hatte die Gemeindeverwaltung die öffentliche Auslegung zwischen 28. November 2018 und 8. Januar 2019 vorgenommen. Nun lagen den Gemeinderäten die Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange vor.

Grundsätzliche Änderungen oder Ergänzungen wurden keine vorgebracht. Der Gemeinderat hatte jetzt einstimmig für die endgültige Änderung votiert.

Nachdem die erste Änderung des Bebauungsplans An der Langenwaldschanze abgestimmt war, seien nun die Voraussetzungen zum Baugesuch der „Mehr Raum für Kinder gGmbH“ geschaffen worden, stellte Bürgermeister Jörg Frey fest. Diese beantragte die Nutzungsänderung der genehmigten Zahnarztpraxis im Wohn- und Geschäftsgebäude Am Fabrikberg 18 in eine Kinderbetreuung. Gemäß Beschluss des Gemeinderats soll der neue Kindergarten mit zusätzlichem Kinderbetreuungsangebot entstehen: 427 Quadratmeter Innenfläche und 220 Quadratmeter Außenfläche.

Gemeinderäte haken nach

Christian Herr (CDU) wunderte sich, dass der Betreiber des Kindergartens und nicht der Inhaber des Gebäudes das Baugesuchs stellte. Das ist laut Bürgermeister Frey zulässig und auch zwischen Inhaber und Betreiber so abgesprochen.

Günter Herr (FWV) wollte wissen, ob der Kindergarten auch barrierefrei sei. Genau könne er das nicht sagen, gab der Bürgermeister zu, er zeigte sich jedoch sicher, dass die gGmbH, die bereits mehrere Kindergärten betreibe, genau wisse, was sie tue.

Christian Kuner (SPD) bemängelte, dass die Räume teilweise kein Tageslicht und natürliche Belüftung haben. „Als Gemeinderat kann ich das den Kindern nicht zumuten, ich werde gegen das Baugesuch stimmen“, ließ er verlauten. Bei seiner Gegenstimme wurde das Baugesuch vom Gemeinderat letztendlich gutgeheißen.