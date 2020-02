Schonach vor 1 Stunde

Kinder lernen Skifahren – Selbst auf wenig Maschinenschnee läuft das wie geschmiert

Die DSV-Skischule Schonach hat jüngst wieder Skikurse angeboten. Diese fanden trotz akuten Schneemangels statt. An zwei Tagen wurden die Kinder in zwei und in drei Gruppen eingeteilt, welche sich je nach Alter und Lehrfortschritt richteten.