Der junge Schonacher Felix Schwer ist seit über vier Jahren Jugendgruppenleiter beim Ortsverein Triberg-Schonach des Deutschen Roten Kreuzes und überzeugt: Auch Kinder können Erste Hilfe leisten. Deshalb bot er für den Ortsverein zum wiederholten Mal die „Pflasteraktion“ im Rahmen des Kinderferienprogramms der Wasserfallstadt an.

Pflaster türmen sich

Was gehört in den Verbandskasten, was nicht? Jugendrotkreuzmitglied Joshua Geßner (rechts) erklärt das den Teilnehmern. | Bild: Lukas Nagel

Im Schulungsraum in der Obervogt-Huber-Straße in Triberg türmten sich Pflaster, Binden und anderes Übungsmaterial und gleich zu Beginn konnten die 16 Kinder und Jugendlichen von ihren eigenen Erfahrungen mit erster Hilfe berichten. Schnitt- oder Platzwunden nannten die Teilnehmer sofort. Am richtigen Umgang mit Verletzten zeigte sich die Gruppe ebenfalls interessiert.

Pflaster werden in Rettungssanitäterkreisen als Wundschnellverband bezeichnet. Bevor Felix Schwer das richtige Anbringen vorführte, zeigte er den jungen Teilnehmern zunächst, wie Verbandsmaterial am besten gelagert und steril gehalten wird. Nach den Erklärungen über verschiedene Wundtypen und Verletzungsarten durften die Teilnehmer sich selbst beim Verarzten ausprobieren.

Felix Schwer (links) zeigt an Joshua das Anlegen eines Kopfverbands. | Bild: Lukas Nagel

W, W, W, W und W

„Wenn ihr einen Notruf absetzt, ist es wichtig, dass ihr immer die fünf W-Fragen im Kopf habt“, erläuterte Schwer, der auch das richtige Absetzen eines Notrufs mit den Kindern einübte.

Höhepunkt für viele Teilnehmer war der Blick in das Innere eines Rettungswagens, den Dirk Holzapfel und Stefanie Kopf gewährten. „Wir haben bei Einsatzfahrten mit Martinshorn und Blaulicht eine besondere Aufsichtspflicht, aber auch Sonderrechte im Straßenverkehr“, erklärte Holzapfel und wies daraufhin, wie wichtig eine Rettungsgasse ist. Denn der Rettungswagen komme nur bei akuten Notfällen. Für kleinere Verletzungen und Brüche seien der Krankenwagen oder der Hausarzt zuständig, klärte er auf.

Begutachtet stolz ihr Werk: Benjamin (links) und Sassa üben das Anlegen eines Kopfverbands. | Bild: Lukas Nagel

Ein Rettungswagen für 12 000 Bürger

Die Pflichtbesetzung auf einem Rettungswagen besteht aus einem Rettungsassistenten und einem Rettungssanitäter, die vom DRK-Kreisverband angestellt seien. „In der Raumschaft Triberg ist ein Rettungswagen für 12 000 Bewohner zuständig“, informierte Holzapfel die Kinder. Dann durften sie das Allradfahrzeug von innen begutachten.

Holzapfel und Kopf öffneten nicht nur alle Schränke, einige Kinder durften sogar auf der Patiententrage probeliegen und sich gegenseitig Puls und Herzfrequenz messen. Zum Abschluss eines gelungenen und lehrreichen Nachmittags schalteten die beiden Rot-Kreuz-Mitarbeiter Blaulicht und Martinshorn für die jungen Erste-Hilfe-Profis ein.