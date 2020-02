von Christel Börsig-Kienzler

„Insgesamt hatten sich für die Wettkämpfe in der Loipe über 500 junge Teilnehmer angekündigt“, informierte Heidi Spitz vom örtlichen Organisationsteam am Mittwoch auf Anfrage. Die Unterbringung der Sportler, deren Betreuer und Trainer war längst organisiert, auch das komplette Rahmenprogramm.

Nachdem das Sturmtief Sabine auch die Raumschaft diese Woche heimsuchte, gibt es aktuell jedoch zu wenig Schnee, um die Strecken für die Wettbewerbe im Ski alpin und Langlauf zu präparieren. Zudem sind die Aussichten für die nächsten Tage zu ungewiss. Plusgrade sowie ein erneutes Tief mit Regen und Starkwind sind angekündigt.

Austragungsorte gesucht

Der Deutsche Skiverband suchte intensiv nach alternativen Austragungsorten für sämtliche Wettbewerbe. Nach mehreren Beratungsgesprächen zwischen Vertretern der Deutschen Schulsportstiftung, des Deutschen Skiverbands, des Deutschen Behindertensportverbands, des Kultusministeriums Baden-Württemberg und der Gastgebergemeinde Schonach entschloss man sich, die Skisprung-Wettbewerbe auf der Jugendschanzenanlage in Schönwald durchzuführen.

Ausweichschanze

Nach derzeitigem Stand sei es möglich, dass die rund 60 Teilnehmer dort starten können, hieß es am Mittwoch seitens der Organisatoren. Sollte dies doch nicht möglich sein, gebe es in Baiersbronn eine Ausweichschanze, die auf Sommerbetrieb eingestellt sei. Die Akkreditierung soll am Sonntag in Schonach sein.

Die im Schonacher Skistadion Wittenbach geplanten Skilanglauf-Wettbewerbe fallen aus. „Da die Strecken teils durch den Wald führen und herunterfallende Äste oder fallende Bäume drohen, kann nicht für die Sicherheit der Teilnehmer im olympischen und paralympischen Skilanglauf garantiert werden“, so die Verantwortlichen. Die am Montag geplante Eröffnungsfeier und auch die am Ende vorgesehene Schlussfeier in Schonach wird es auch nicht geben. Alle Beteiligten versuchen derzeit ein angepasstes Rahmenprogramm in Schonach auf die Beine zu stellen.

Die alpinen Ski-Wettbewerbe werden aufgrund der Wetterlage nach Bad Wiessee in Oberbayern verlegt.