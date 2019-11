von Susanne Kammerer

„Aufguss“ heißt das Stück, dass sie gemeinsam mit Leslie Ade, Alexandra Ben, Peter Horn und Bernhard Limberger spielt – vier weiteren Laienschauspielern aus der Region. Geschrieben wurde das Stück von René Heinersdorff, die Produktion steht unter der Leitung von Verena Müller-Möck. Bereits in ihren Engagements im Theater am Deutschen Haus in St. Georgen arbeitete Karin Binkert-Hörmann mit der Regisseurin zusammen, was ihr nun zur Besetzung im neuen Stück verhalf.

„Das Theaterstück ist eine pfiffige, wortgewandte Verwechslungskomödie“, sagt Karin Binkert-Hörmann. Mehr verrät die passionierte Darstellerin nicht. Die Zuschauer sollen sich schließlich überraschen lassen.

Ein halbes Jahr Proben

Seit Mai wird das Stück einstudiert, zunächst wurde wöchentlich geprobt, seit September treffen sich alle zweimal in der Woche, um das Stück vorzubereiten. „Erst gab es Leseproben, dann wurde die Rolle besprochen um den Charakter herauszustellen. Schließlich standen wir mit Textbuch auf der Bühne, bis am Ende alles auswendig funktionierte“, erzählt die 60-Jährige von der intensiven Vorbereitungszeit.

Premiere ist am Freitag, 8. November. Bis Mitte Dezember gibt es 16 Vorstellungen. Das ist für Karin Binkert-Hörmann neu. Im Theater am Deutschen Haus spielte die maximal sechs Vorstellungen. „Ich bin gespannt, ob sich bei den anstehenden 16 Auftritten eine Art Routine einschleichen wird“, sagt die ehemalige Schonacher SPD-Gemeinderätin und Physiotherapeutin. Lampenfieber sei dennoch immer ein Begleiter. „Gerade bei der Premiere“, sagt sie.

Der Kartenvorverkauf laufe hervorragend. Regisseurin Verena Müller-Möck genieße in der Villinger Theaterszene einen guten Ruf. Auch Karin Binkert-Hörmann konnte sich schon einen Namen machen. Sie freut sich, dass ihre Familie und ein kleiner Fanclub zu einer der Vorstellungen kommen werden.

Kartenvorverkauf

Karten gibt es bei Morys Hofbuchhandlung in der Villinger Innenstadt zu kaufen oder telefonisch unter Telefon 07721/ 50 20 20.

Informationen im Internet:

www.theater-am-turm.de