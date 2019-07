von Hans-Jürgen Kommert

Mark Lange hat einiges zu tun. Er organisiert die Jugendspieltage innerhalb der Vereinstage des Fußballclubs Teutonia 09 Schonach. Der 2018 neu gewählte Jugendleiter muss dabei an viele Dinge denken – und sich nebenbei um 46 Mannschaften und ihre Betreuer kümmern. Einige von denen hatten sogar um den Kunstrasenplatz herum ihre Zelte aufgeschlagen.

Weit angereist

Zum Auftakt der Turniere starteten elf Mannschaften der D-Junioren, die teils recht weit angereist waren. So traten zwar zwei Teams der Gastgeber an, dazu die Spielgemeinschaft SG Nußbach, doch der Rest hatte sich aus Zimmern, Donaueschingen, Deisslingen, sowie Freiburg-St.Georgen und aus Kehl-Sundheim eingefunden – die beiden letztgenannten waren ebenfalls mit je zwei Teams am Start. Bei zehn Minuten Spieldauer war oftmals ein einziges Tor entscheidend.

Spannende Begegnungen

Nach spannenden Gruppenspielen auf zwei Kleinfeldern wurden die Plätze ausgespielt bis hin zur finalen Begegnung der beiden Gruppensieger. Hierbei besiegte der BSV 07 Schwenningen den SV Zimmern, das kleine Finale gewann die Spielvereinigung Kehl-Sundheim gegen die DJK Donaueschingen.

Für die Kicker herrschten an beiden Tagen ordentliche Bedingungen bei allerdings teils böigen Winden, die aber recht kühl waren.

Voller Einsatz

Schneller, jedoch mit zwölf Minuten vollem Einsatz bei mittlerweile deutlich gestiegenen Temperaturen, waren die C-Junioren zugange. Sie waren mit nur fünf Mannschaften am Start, davon drei der Spielgemeinschaft Schönwald. Die beiden anderen kamen von der SG Mühlenbach-Hofstetten. Deren Erste war letztlich das erfolgreichste Team – vor den Mannschaften der SG Schönwald II und I.

Es geht um den Sieg

Ebenfalls noch am Samstag ging es bei den ältesten vertretenen Jugendlichen, den B-Junioren, um den Sieg. Da nur vier Teams gemeldet und somit nur fünf Spiele zu absolvieren waren, war eine Spieldauer von 25 Minuten mit fünf Minuten Pause angesetzt. Der FV Kehl konnte den Sieg einfahren, Platz zwei sicherte sich die SG Triberg vor Mühlenbach-Hofstetten – den vierten und letzten Platz belegte der SC 04 Tuttlingen.

Die Jüngsten fiebern mit

Der Sonntag gehörte wie immer den Jüngsten, wobei die Allerjüngsten begannen. Die zehn Bambini-Teams, die aus Peterzell, Tennenbronn, Pfaffenweiler, Villingen, Donaueschingen, Immendingen und Triberg angereist waren, hatten und brachten sehr viel Spaß. Es ist immer nett anzuschauen, wenn sich alle Spieler auf den einen Ball stürzen, und dass es die Torleute gerade noch schaffen, in ihren Kästen zu bleiben, auch wenn sie noch so mitfiebern.

Sieger gibt es bei den Bambini nicht, auch nicht bei den F-Junioren, die im Anschluss antraten. Mit deutlich anderer Spielweise – da wird schon mannschaftlicher gespielt. Auch hier zeigten zehn Mannschaften, was sie nach zwei bis drei Jahren Fußball schon können. Und nach den letzten Spielen freuten sich alle Bambini und F-Junioren über ihre kleinen Pokale. Denn, wie gesagt, bei den Jüngsten sind alle Sieger und haben daheim etwas vorzuweisen. Etwas überschattet wurden die Spiele der Jüngsten von zwei etwas schwereren Verletzungen, die letztlich im Klinikum endeten.

Seltene Gelegenheit

Das Ende markierten die E-Junioren. Sechs Mannschaften aus Schonach, Triberg, Furtwangen und Schwenningen nutzten die Gelegenheit, sich mit anderen Teams zu messen, darunter auch solche, auf die sie sonst nicht allzu oft treffen.

Nach dem letzten Spiel, das gegen 16.45 Uhr abgepfiffen wurde, ging es um Punkte und Tore. Den Tagessieg sprach Christian Hoch schließlich dem BSV 07 Schwenningen zu. Platz zwei belegte die erste Triberger Mannschaft, Bronze ging an die erste Furtwanger Mannschaft, das Heimteam holte den undankbaren vierten Platz.

Jugendleiter ist zufrieden

Alles in allem sei er zufrieden, war von Jugendleiter Mark Lange zu erfahren. Die Kinder und Jugendlichen hatten Spaß und die besonders am Sonntag zahlreich angereisten Eltern ebenso. Mit Speis und Trank waren alle zufrieden, das Angebot sei reichhaltig gewesen und da das Wetter mitgespielt habe, sei alles positiv zu sehen.