von Christel Börsig-Kienzler

Jetzt ist Jörg Frey offiziell wieder in Amt und Würden: In der besonderen Gemeinderatssitzung im Haus des Gastes wurde der wiedergewählte Bürgermeister von Schonach für seine vierte Amtszeit verpflichtet.

Musikalisch umrahmt wurde die Sitzung von der Kurkapelle Schonach. 200 Gäste waren gekommen. Sie alle wollten bei der Verpflichtung Jörg Freys und der Verabschiedung der ausscheidenden Gemeinderäte dabei sein. Der 53-jährige Bürgermeister war am 26. Mai mit einem Wahlergebnis von 95,2 Prozent der abgegebenen Stimmen bei einer Wahlbeteiligung von 65,6 Prozent im Amt bestätigt worden.

Alle wollen dabei sein

Unter den Gästen befanden sich Freys Familie, Landrat Sven Hinterseh, Villingen-Schwenningens Oberbürgermeister Jürgen Roth, Kreisrat Wolfgang Schyle, Tribergs Bürgermeister Gallus Strobel, die Geistlichen Andreas Treuer und Markus Ockert, Schulleiterin Sabine Emde, Vertreter der heimischen Betriebe, Banken, der Polizei, Feuerwehr und Vereine sowie die „alten“ und neuen Gemeinderatsmitglieder nebst Gemeindemitarbeitern. Selbst Altbürgermeister Albert Haas war mit seiner Frau Gudrun aus Baden-Baden angereist, um bei der vierten, feierlichen Verpflichtung seines Nachfolgers dabei zu sein.

Die Kurkapelle Schonach spielt unter der Leitung von Dirigent Markus Kammerer den Marsch „Hoch Badnerland“. | Bild: Claudius Eberl

Bürgermeisterstellvertreterin Silke Burger wurde von Ratsmitglied Helmut Kienzler für die Verpflichtung des langjährigen Bürgermeisters für weitere acht Jahre vorgeschlagen und vom Gremium auch gewählt. Bis Burger zur ehrenvollen Aufgabe schritt, Frey seinen Amtseid zum vierten Mal ergriffen ablegte und ihm die Amtskette umgehängt wurde, blickte die Stellvertreterin auf die vergangenen drei Amtsperioden Freys zurück.

Jung und hoch motiviert

„Vor 24 Jahren, fast auf den Tag genau, wurde Jörg Frey der Schultis von Schonach. Jung, frisch, dynamisch und hoch motiviert hat der damals 29-Jährige sich der Bürgermeisterwahl in Schonach gestellt. Ein Schwabe... ja, wir Schonacher waren überzeugt von ihm und gaben ihm unsere Stimme“, erinnerte Burger und ließ Fotos der vergangenen Kandidaturen auf eine Leinwand projizieren. „Konnten wir damals schon ahnen, dass er unser Gemeindeoberhaupt 32 Jahre werden sollte?“, fragte sie ins Plenum und antwortete selbst: „Sicher nicht. Wir wollten erst einmal schauen, ob er das, was er versprach, auch halten konnte.“

Weltoffener Realist

„Als weltoffener, junger Mann mit schwäbischem Gen packte er seine Aufgaben gemäß dem Motto ‚Schaffe, schaffe Häusle baue‘ an. Stets die Finanzen ganz scharf im Auge, war und ist es immer sein Ziel, mit einem ihn unterstützenden Gemeinderat an seiner Seite die Schuldenlast in der Gemeinde stark zu reduzieren – trotz realistischer Projekte und Investitionen“, so Burger.

Alleine in den vergangenen acht Jahren habe Schonach 10,6 Millionen Euro investiert, 1,8 Millionen Zuschüsse erhalten und die Verschuldung sei „nur um rund 210 000 Euro angestiegen“. Das könne sich sehen lassen. Burger bat Frey, weiterhin die schnellen Schuhe anzubehalten, wenn es darum geht, Zuschüsse abzugreifen.

Anpackender Schultes

Wie sehr die Schonacher dem „unabhängigen, zukunftsorientierten und anpackenden“ Schultes vertrauen, habe das jüngste Wahlergebnis gezeigt. „Überall sind Sie geachtet, geschätzt und beliebt“, sagte Burger zu Frey, der ein Team habe, das sich in den vergangenen Jahren stark verjüngte, auf das er sich aber voll und ganz verlassen könne. Doch nicht nur in Schonach übernehme Frey Aufgaben. Er engagiere sich im Kreistag, im Aufsichtsrat des Regionalverbands Schwarzwald-Baar-Heuberg und der Schwarzwald Touristik GmbH, sei Vorsitzender der Bürgermeister des Schwarzwald-Baar-Kreises, Mitglied im Präsidium und im Landesvorstand des Gemeindetags Baden-Württemberg und im Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar.

Stets ein offenes Ohr

Die Gemeinderäte hätten mit ihm einen Partner, der jederzeit ein offenes Ohr für ihre Anliegen habe, fuhr Burger fort. Faire, konstruktive Diskussionen, kritische Betrachtungen, bei denen der Schultes so manches Mal die Stirn in Falten lege, würden die Entscheidungen und Abstimmungen gelegentlich nicht einfach machen. Genau dieses „sich aneinander Reiben“ mache das Miteinander lebhaft, bereichernd und spannend. Als gute Demokraten trete man sich respektvoll gegenüber und trage die mehrheitlich getroffenen Entscheidungen in die Zukunft. Frey zeichne sich dadurch aus, dass er sich auch mal durch den Gemeinderat von einer anderen Meinung überzeugen lasse.

Burger zählte auch einige bleibende Zeichen auf, die Frey über Jahrzehnte hinweg in Schonach mit dem Gemeinderat gesetzt habe, so beispielsweise die Straßen- und Schulsanierung, die Kindergartenerweiterung, zwei Baugebiete, den Breitbandausbau, die Sicherung der Wasserversorgung durch eine interkommunale Kooperation, das neue Rathaus und den Kurparkumbau. In die Zukunft blickend zählte Burger anstehenden Projekte wie neuer Skilift, Betreutes Wohnen, ein Arzt für Schonach, bezahlbarer Wohnraum und die Sanierung Haus des Gastes auf.

Blumen für die „taffe Frau“

Burger bedankte sich bei Frey, auch im Namen des „alten Gemeinderats“, für das konstruktive Miteinander, den partnerschaftlichen Austausch, das freundliche Miteinander. Bevor die Kurkapelle noch den Marsch „Hoch Badnerland“ spielte, überreichte Burger Freys „taffen Frau“ Sigrid Blumen. Sie sei immer an seiner Seite und unterstütze ihn stets tatkräftig.

Blumen überreicht Bürgermeisterstellvertreterin Silke Burger (links) nach der Vereidigung von Jörg Frey an dessen Frau Sigrid, die stets an der Seite ihres Mannes sei und ihn tatkräftig unterstütze. | Bild: Claudius Eberl

Landrat Sven Hinterseh gratulierte Frey persönlich und überbrachte die Glückwünsche des Kreises in der Hoffnung auf „eine weitere, gute, enge und verlässliche Zusammenarbeit.“ Die gute Vertrauensbasis im Kreisverband der Bürgermeister sei mithin Freys Verdienst als deren Vorsitzender.

Lob für den Impulsgeber

Hinterseh bezeichnete ihn als Impulsgeber im Kreis und in den Gremien. Beim Breitband wäre man heute nicht so weit, wenn Frey und weitere Mitstreiter nicht so aktiv gewesen wären.

„Sie können stolz sein, Frey als Bürgermeister zu haben“, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Bürgermeister des Kreises, Jürgen Roth, zu den Schonachern. „Sie sind ein Stern in unserem Landkreis, das verdanken Sie ihrem Bürgermeister und dem Gemeinderat.“ Frey habe in den vergangenen 24 Jahren ein hervorragendes Netzwerk aufgebaut, von dem alle profitieren könnten.

Markus Ockert, Andreas Treuer, Jürgen Roth und Sven Hinterseh (von links) applaudieren stehend bei der Vereidigung. | Bild: Claudius Eberl

Ein geistliches Grußwort sprachen der evangelische Pfarrer Markus Ockert und sein katholischer Kollege Andreas Treuer. Sie freuten sich auf ein „weiterhin, gutes Miteinander“ und wünschten Frey „Gottes Segen“ für die kommende Amtszeit.

Vertrauensvorschuss gibt Kraft

Dass er sich auf die nächsten acht Jahre und die damit verbundenen Herausforderungen „unglaublich freue“, sagte Frey. Der große Vertrauensvorschuss, den ihm die Bürger bei der Wahl an die Hand gaben, werde ihm viel Kraft und Motivation für die kommende Amtsperiode geben. „So etwas tut gut und kann auch Berge versetzen.“

Seiner Frau und Familie dankte Frey für die „jahrelange, hervorragende Unterstützung“, seiner Stellvertreterin für die „treffenden, netten Worte“, allen weiteren Rednern sowie der Kurkapelle für die „gelungene Umrahmung“ des Abends. Sein Dank galt allen, die zu dessen Gelingen beigetragen haben und sich immer wieder für die Gemeinde einbringen, die man auch in den kommenden Jahren gemeinsam voranbringen wolle. Nicht zuletzt dankte Frey auch den Rathaus-Mitarbeitern, die beim Stehempfang im Foyer die Gäste mit Getränken und selbst zubereiteten Häppchen bewirteten.