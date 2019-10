von Rita Bolkart

„Mit so vielen hatten wir nicht gerechnet“, freute sich Diakon Klaus-Dieter Sembach vor dem Gottesdienst zur Segnung des neuen Brunnenkreuzes bei der Laubwaldkapelle. Aus allen Himmelsrichtungen wanderten die Nachbarn und Freunde der Schonacher Kapelle am Sonntagmorgen durch den regennassen Wald zur Segnung.

Gottesdienst spontan ins Freie verlegt

Kurz entschlossen nutzte Klaus-Dieter Sembach die Regenpause und hielt den Gottesdienst im Freien ab, damit die vielen Besucher alle dabei sein konnten. Er würdigte im Evangelium und seiner Predigt die existenzielle Bedeutung des Wassers als Lebensspender und Durstlöscher.

David Hoch trägt als spontan ausgewählter Mini­strant während des Gottesdienstes die Bücher für Diakon Klaus-Dieter Sembach. | Bild: Rita Bolkart

Am Brunnenstock an der Laubwaldkapelle könnte man diese Kraft des Wassers mit allen Sinnen genießen, nur leider nicht mitnehmen, erklärte er den Versammelten. Die einzige Quelle, die man in sich tragen könne, sei die Liebe Gottes, die jeden Durst dauerhaft stille. So betrachtet, seien das Brunnenkreuz und die ständig geöffnete Laubwaldkapelle ein perfekter Platz, um zur Ruhe zu kommen und den Durst zu löschen.

Lebensspendendes Nass

In seinen Fürbitten schloss er die Eigentümerfamilie Oßwald, die das christliche Kleinod bewahrt, und alle Gottesdienstbesucher ein. Sembach betonte in Erinnerung an die Hitzetage des Sommers die lebensspendende Eigenschaft des Wassers für Mensch und vor allem für die Natur.

Privates Engagement für Erneuerung des Brunnenkreuzes

Das Brunnenkreuz war, nachdem das alte wegen Baufälligkeit hatte entfernt werden müssen, im Mai dieses Jahres von der Familie Oßwald und ihren Helfern neu errichtet worden, und ihre Schwester Brigitte Hollederer hatte um eine Segnung bei der Pfarrgemeinde angefragt. Dieser Anfrage sei er sehr gerne gefolgt, betonte Diakon Klaus-Dieter Sembach.

Leni Schuler (von links) und Sabine Schuler versorgen die Besucher nach der feierlichen Segnung des Brunnenstocks bei der Laubwaldkapelle mit Kaffee und Kuchen. | Bild: Rita Bolkart

Nach der sakralen Feier nutzten die Besucher die Gelegenheit, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Gemeinsam hatten die Familien Oßwald und Schuler Zelt und Pavillons aufgestellt, deren Regenschutz gerne genutzt wurde.

Bewirtung für die Besucher

Außerdem gab es auf Initiative von Daniela Schuler vom Laubwald eine attraktive ­Bewirtung. Bei Kaffee und Kuchen, heißen Würstchen und Suppe gegen eine Spende für den ­Erhalt der Kapelle konnten sich alle Gottesdienstbesucher verköstigen.