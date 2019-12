von Maria Kienzler

Das größte Fest in Schonach war 2019 ohne Zweifel die Eröffnung des neu gestalteten Kurgartens im Juli. Was sich da in dreijähriger Bauphase alles verändert hat, kann man sich kaum vorstellen.

Genuss pur gibt es beim Badischen Kräutertag. Der findet gleich am Tag nach der Eröffnung im Juli statt. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Schon vor vier Jahrzehnten, als das Haus des Gastes erbaut wurde, entstand aus der Langmatte, wie die grüne Dorfwiese genannt wurde, der Kurpark, in dem vor allem Kurgäste spazieren gingen. Auch der Pavillon wurde damals für Konzerte im Freien gebaut. „Aber nach 40 Jahren war eine Neugestaltung dringend nötig“, verkündete Bürgermeister Jörg Frey.

Im August geben die Wombats ein Freiluftkonzert. Hier mischt sich Saxophonist Hans Bausch unters Publikum. | Bild: Lukas Nagel

Vor 500 Besuchern sprach er bei der Eröffnung von einem Meilenstein in der Geschichte des Dorfes und zeigte sich glücklich über das gelungene Werk, das er als „Juwel in der Ortsmitte“ bezeichnete. Zweieinhalb Millionen Euro habe der Umbau gekostet, doch die Gemeinde bekam knapp eine Million Euro Zuschuss. Gemeinsam mit den Architekten, dem Landtagsabgeordneten Karl Rombach und Landrat Sven Hinterseh schnitt der Rathauschef unter dem Jubel der Bevölkerung das rote Band durch und dann konnte das Fest beginnen.

Ein besonderes Erlebnis ist es für die Kinder, wenn sie beim Weihnachtsmarkt im neuen Kurgarten die Pferde des heiligen Nikolaus streicheln dürfen. | Bild: Maria Kienzler

Weitere Großveranstaltungen im neuen Kurgarten waren der Badische Kräutertag und der Weihnachtsmarkt. Beide lockten unzählige Besucher an. Ein Verkaufsstand reihte sich beim Weihnachtsmarkt an den anderen und Robert Wernet aus Schönwald fuhr mit seiner Pferdekutsche die Familien spazieren.