Schonachs neue Ortsmitte entwickelt sich prächtig – wenn auch nicht so zügig wie geplant. Aus der geplanten Bepflanzung wurde im Sommer nichts. Der zuerst beauftragte Gärtner konnte die Arbeiten plötzlich nicht mehr erledigen und dann war es im Sommer zu heiß für die Bepflanzung. Bürgermeister Jörg Frey hatte daher bei der Terminbesprechung der Vereine im Oktober angeregt, die Einweihung zusammen mit dem badischen Kräutertag zu veranstalten. Dieser findet am 14. Juli in Schonach statt. Diese Veranstaltung lockt erfahrungsgemäß bis zu 5000 Besucher an. Wichtigster Grund für den Termin aber: „Wir wollen ja in einem grünen, nicht in einem braunen Kurpark feiern“, sagte Frey.

Bürgermeister Jörg Frey mit einem der Laufräder im Kurpark. | Bild: Gemeinde

Nachdem die Abgrenzung zum Wasser durch Geländer und Sitzbänke fertiggestellt ist, stehen für Kinder auch zehn Laufräder zur Verfügung. „Spielende Kinder sind nicht nur für die Eltern erfreulich, sondern auch für die vielen Senioren, die im Kurpark verweilen und zuschauen können“, hieß es im September vonseiten der Verwaltung. Jörg Frey ist sich sicher, dass die Kinder in Zukunft bestimmt viel Spaß dabei haben werden, durch den Kurpark zu düsen. Die Laufräder stehen an dafür vorgesehenen Halterungen im Kurpark. Helme können bei einer Pfandhinterlegung von zehn Euro in Birgits Bistro ausgeliehen werden.

Ein markanter Punkt im Zentrum Schonachs ist auch die ehemalige Hutfabrik Sauter. Das Gebäude ist allerdings längst nicht so schmuck, wie sich die Planer das für die unmittelbare Nachbarschaft des Kurparks wünschen: Massiver Hausschwammbefall, die Verpilzung des gesamten Gebäudes, gesundheitsgefährdende Baustoffe wie Asbest und eine Durchfeuchtung der Kellerräume – die Strohhutfabrik ist in einem bedenklichen Zustand. „Der Erhalt des Gebäudes kann nicht mehr gefordert werden“, bestätigte Judith Platte vom Landesdenkmalamt. Erstellt hatte das Gutachten Architekt Stefan Blum. Er wies auf die extrem billige Bauweise der Fabrik hin. Die Strohflechterei und ihre weitere Verarbeitung sei damals eben ein Pfennig-Geschäft gewesen war. Der Fachmann betonte aber auch, dass diese Minimalkonstruktion im wirtschaftshistorischen Kontext ihre Berechtigung und ihren Reiz habe.

Nachdem die Strohhutfabrik als nicht erhaltenswert eingeschätzt wurde, tendierte der Gemeinderat zum Abbruch von Fabrikgebäude und Wohnhaus. Einen Neubau an der gleichen Stelle schloss Bürgermeister Frey aus finanziellen Gründen aus. Langfristig tendiert der Gemeinderat dazu, bestehende Gebäude zu nutzen. Kurzfristig gelte es daher, eine Lösung für die Zwischenlagerung des historisch relevanten Inventars sowie für die Kurs- und Worksshopangebote des Fördervereins Strohhutmanufactur zu finden.

Blick auf den neuen Kurpark. | Bild: Christel Börsig-Kienzler

Gar nicht historisch, sondern ziemlich modern sind die neuen Ladesäulen für Elektroauto am Haus des Gastes. „Die Zukunft fährt elektrisch und sie beginnt in Schonach im Kurpark“, sagte Frey bei der Eröffnung der E-Tankstelle. Er sieht einen Nutzen für die Bürger und für die Gäste. Die zentral gelegene Tankstelle am neu gestalteten Kurpark biete für den Ladevorgang ideale Möglichkeiten, die Zeit zu überbrücken. Wem der Sinn danach steht, kann die Wartzeit aber auch im Internet verbringen. Zugang gibt es an den unterschiedlichsten Orten in Schonach per freiem WLAN.